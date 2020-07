Hamilelikte beslenme rehberi

Gebelikte beslenme diğer dönemlerdeki beslenmeden çok daha önemlidir. Bebeğin tek besin kaynağı vardır. Gebelikte beslenme hem bebeğin büyüyüp ve olgunlaşması hem de annenin gereksinimlerinin karşılanması nedeniyle dikkat edilmesi gereken bir konudur.

Uygun kilodayken gebe kalan sağlıklı bir kadında doğru beslenmeyle, gebeliğin sonunda yaklaşık 9 ile 12 kilo civarında bir ağırlık artışı görülür. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Can Şener, sağlıklı bir bebek için beslenme önerilerinde bulundu.



KALSİYUM

Bebeğinizin, gebeliğin 8. haftasında oluşmaya başlayan kemik ve dişlerinin gelişimi için kalsiyum önemlidir. Gebelikte normalde gerek duyduğunuz miktarın iki katı kadar kalsiyum gereklidir. Kalsiyum açısından zengin besinler arasında, peynir, süt, yoğurt ve yeşil yapraklı sebzeler sayılabilir. Ancak süt ürünlerinin yağ açısından da zengin olduğunu unutmayın. Bu nedenle yağı alınmış süt ve yoğurdu tercih etmelisiniz. Artan günlük kalsiyum gereksinimini şunlarla giderebilirsiniz: 85gr yağsız peynir, 7 dilim beyaz ekmek, 2 bardak süt, 170gr sardalye.



• Beyaz Ekmek

• Yağı Alınmış Süt

• Yarım Yağlı Peynir

• Lor Peyniri

• Taze Badem

• Sardalye

PROTEİN

Gebelikte protein gereksinimi artığı için protein içeren çeşitli besinleri almalısınız. Balık, et, kuru baklagiller ve sütten yapılan besinler protein açısından zengin olduğu için aşırı alınmamalı, etin yağsız kısmı tercih edilmelidir.

• Tavuk Eti

• Balık

• Yoğurt

• Yer Fıstığı

• Fıstık Ezmesi

• Yağsız Kırmızı Et

• Yumurta

• Mercimek

• Kaşar Peyniri

C VİTAMİNİ

C vitamini plasenta için yaralıdır, vücudunuzun hastalık etkenlerine karşı direncini artırır ve demirin bağırsaklarda emilimini kolaylaştırır. C vitamini taze meyve ve sebzelerde bulunur. Vücutta depolanmadığı için her gün belli miktar alınmalıdır. Uzun süre saklanan ve pişirilen besinlerde C vitamininin çoğu kaybolur.Bu nedenle, besinleri tazeyken tüketmeli,sebzeleri ya çiğ ya da az haşlayarak yemelisiniz.



• Lahana

• Greyfurt

• Domates

• Karnıbahar

• Kırmızı ve Yeşil biber

• Brüksel Lahanası

• Portakal

• Patates

• Çilek

LİFLİ GIDALAR

Günlük beslenmenizin büyük bir bölümünü oluşturması gereken lifli(posalı) yiyecekler, gebelikte sık görülen kabızlığın önlenmesinde çok yararlıdır.Sebze ve meyveler lif açısından zengindir. Her gün bolca yiyebilirsiniz. Kepekli besinler de lif içerir, ancak diğer bazı besinlerin emilimini bozduğundan fazla yenmemelidir.



• Kepekli ekmek

• Ahududu

• Bezelye

• Esmer pirinç

• Kuru üzüm

• Kuruyemiş

• Kepekli makarna

• Kuru kayısı

• Pırasa

FOLİK ASİT

Bebeğin merkezi sinir sisteminin gelişmesi için özellikle ilk haftalarda folik asit gereklidir. Vücutta depolanmadığı ve gebelik süresince normalden fazlasına gerek duyulduğu için her gün alınmalıdır. Taze yeşil sebzeler folik asit kaynağıdır. Pişirme ile içlerindeki folik asit azalacağı için çiğ ya da az haşlayarak yemelisiniz.

• Ispanak

• Fındık

• Kepekli Ekmek

• Yer Fıstığı

• Karnabahar

DEMİR

Gebelikte, hem bebeğin doğumdan sonra kullanacağı demirin depolanması hem de gebelik nedeniyle artan kanınıza yeterli oksijenin taşınabilmesi için normalden daha fazla miktarda demire ihtiyaç vardır.Hayvansal yiyeceklerdeki demir,sebze ve kuru meyvelerde olandan daha kolay emilir.Et yemiyorsanız,demirin emilimini artırmak için aldığınız besinlerin C vitamini açısından zengin olması gerekir.Diyet demir eksikliğini gidermek için tek başına yeterli olmaz.Dolayısıyla artan demir ihtiyacını karşılamak için demir içeren ilaçların alınması gerekir.Demir,bebeğin ve annenin ana ihtiyaçlarından biridir.Demir eksikliği sonucunda yorgunluk hissi ve konsantrasyon güçlüğünün yanı sıra cilt ve mukozada solukluk,saç dökülmesi gibi bazı fiziksel belirtiler de ortaya çıkar.

• Yağsız Kırmızı Et

• Ton Balığı

• Karaciğer

GEBELİKTE EN YARARLI BESİNLER

• Süt, yoğurt, peynir: Kalsiyum, protein

• Yeşil yapraklı sebzeler: C vitamini, lif, folik asit

• Yağsız kırmızı et: protein, demir

• Sardalye: kalsiyum, demir, protein

• Portakal: C vitamini, lif

• Balık: protein

• Kepekli ekmek: protein, lif, folik asit

GEBELİKTE EN ZARARLI BESİNLER

• Genel olarak tatlı ve şekerlemeler

• Şekerli marmelatlar

• Likörler

• Gazlı ve şekerli içecekler kola gazoz v.b

• Aperatifler

• Kızartmalar

• Çok fazla kahve ve/veya çay

• Aşırı yemek yemek



GEBELİKTE ÖNERİLEN GÜNLÜK BESİN MİKTARLARI

SABAH KAHVALTISI:

1su bardağı süt

Beyaz peynir(1-2 kibrit kutusu kadar)30-60 gr.

1 yumurta

1 dilim ekmek

Şeker 15-30 gr.

ÖĞLE YEMEĞİ

1 porsiyon et(ızgara-haşlama) 200 gr.

1 porsiyon sebze (200 gr.)

½ su bardağı yoğurt 100 gr

1 porsiyon meyva 200-250 gr.

AKŞAM ÜZERİ KAHVALTISI :

1 su bardağı süt 200 cl.

AKŞAM YEMEĞİ :

1 porsiyon et veya balık (200 gr.)

1 porsiyon sebze 200 gr.

1 dilim ekmek 50 gr.

1 su bardağı meyve suyu .