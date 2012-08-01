Hamilelikte bitki çayı tüketimi zararlı mıdır?

Hamilelikte bitki çayı tüketmek genel olarak zararsızdır. Ancak oldukça tehlikeye açık bir oluşum olan fetüsün sağlığı için özellikle ilk 3 aylık dönemde uzak durmak gerekebilir.



Uzak durulması gereken bitki çayları arasında tedavi edici özelliği bulunan kava ve sarı kantaron bulunmaktadır. Ayrıca menstural döngüyü destekleyen karayılan otu da sakıncalı olabilir.



Hamilelikte en sık tüketilen bitki çayları arasında ahududu yer alır. Melisa gibi rahatlatıcı bitkilerin çayları da önerilmektedir. Alman papatyası çayı sindirime, nane çayı ise bağırsak rahatsızlıklarına iyi gelmektedir. Taze zencefil çayı mide bulantısını geçirmektedir. Kurutulmuş zencefil çayı ise önerilmemektedir.



Çaylarla ilgili genel bilgiler bu şekilde olsa da kendi doktorunuza danışmadan içmemeniz vurgulanmaktadır. Nitekim her gebeliğin ve anne vücudunun birbirinden farklı, hastalıkların kişiye özel olduğu göz önüne alındığında dikkatli davranmak gerekmektedir.

