Hamilelikte cinsiyet belirtileri nelerdir? Bebeğinizin cinsiyetini nasıl anlarsınız?

Bebeğin cinsiyetini doktor kontrolünde ultrason yöntemi ile kolaylıkla öğrenebilirsiniz. Ama unutmayalım ki ultrason yöntemi bile yanılabilir. Bu sebeple eski zamanlarda kaba tabiri ile el yordamı ile tahminde bulunabilirsiniz.

Hamilelikte cinsiyet belirtileri nelerdir?

İdrarınız, karnınızın konumu (yukarı - aşağı), kalp atışınız, ayak sıcaklığınız, aşermeniz, alyansınızın hareketi, mide bulantısı sonucu kusmalarınız bile bebeğinizin cinsiyetinin belirtisi olabilir.

Bebeğinizin sinsiyetini nasıl anlarsınız?

Yukarıda ve aşağıda: Bu yöntemi sadece güney yönüne dönerek uygulayabilirsiniz. Eğer bebek yukarıda ise kız, aşağıda ise erkek bebeğe hamilesiniz.

Kalp atışı: Ultrasonda bebeğinizin kalp atışını dinlediğinizde doktorunuza mutlaka bebeğinizin kalp atış hızını sorun. Rivayetlere göre 140 üzerinde olan kalp atışı kız bebeğe, 140 altında olan kalp atışı ise erkek bebeğe işaret etmektedir.

Tatlı ya da ekşi: Canınız dondurma mı istiyor? Bazı insanlar bunu kız bebeğin olacağına yorumlamaktadır. Eğer canınız ekşi ya da tuzlu istiyor ise erkek çocuk olacağı şeklinde yorumlanmaktadır.

Güzellik: Kız bebeklerin annelerinin güzelliğini aldığına, erkek bebeklerin ise annelerine güzellik kattığına inanılmaktadır. Bizden söylemesi.

Midedeki karmaşa: Eğer mideniz sabah saatlerinde bulanıyor ise bir kız bebeğe işaret ettiğini söylenebilir. Hatta bilimsel olarak, kız bebeğe hamile olan anne adaylarının mide bulantılarının erkek bebeklere göre daha fazla olduğu bilinmektedir.

Ruhsal değişimler: Hamileyken huysuz bir insana mı dönüşüyorsunuz? O zaman bir kız bebek size kavuşmayı bekliyor demektedir. Eğer iyi bir ruh haline sahip iseniz, içinizde minik bir erkek bebek var demektir.

İpin ucuna alyans bağlamak: Uzun bir ip ayarlayın ve ucuna alyansınızı bağlayın. Karnınızın üzerine tutun. Eğer alyans bir yandan diğer yana doğru sallanıyorsa bebeğiniz erkek, eğer alyansınız daire şeklinde sallanıyor ise bebeğiniz kız demektir.

Siyah çizgi: Bazı gebe kadınlarda beliren siyah göbek çizgisi karnınızdaki bebeğin cinsiyetini belirlemede yorumlanan bir diğer etkendir. Bu siyah çizgi, göbek deliğinizden yukarı doğru devam ediyor ise bebeğiniz erkek, aşağıya doğru ise bebeğiniz kız demektir.

Alınan kilolar: Bazı inanışlara göre eğer aldığınız kilolar sadece karın bölgesinde birikiyorsa bebek, tüm vücuda dağılıyor ise bebeğiniz kız demektir.

Ayaklar: Hamilelik sırasında ayaklarınız soğuk ise bebeğiniz erkek, sıcak ise bebeğiniz kızdır.

Göğüsler: Göğüsleriniz farklı boyutlarda ise; sağ göğüs daha büyükse kız bebeğe, sol göğüs daha büyükse erkek bebeğe hamilesiniz demektir.