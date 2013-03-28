Hamilelikte çok yemeyin!
Yapılan araştırmalar hamilelikte çok yiyen kadınların yüksek risk grubunda olduğunu gösteriyor.
Obez veya aşırı kilolu kadınların hamilelikte komplikasyon yaşama riski yükseliyor. Yapılan araştırmaların sonucunda bu kadınlarda diyabet riskinin 4 kat, ölü veya erken doğum riski de 3 kat daha fazla olduğu gözlemlendi.
Aşırı kilolu hamilelerde yüksek tansiyon ve sezaryen doğum yaşanma sıklığı da artıyor.
Belfast'ta bulunan Queen's Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada 30.000 hamile 8 yıllık bir süre boyunca incelendi.
Araştırmacılardan Dr. Valerie Holmes, " Obezite oranı son 30 yılda ikiye katlandı. Geniş kapsamlı bu araştırma obez annelerin yaşayabileceği sorunları açıkça ortaya koyuyor," dedi.
Araştırmanın raporunda incelenen 30.298 gebelikte kadınların %2.8'inin az, %52'sinin normal ve %28'inin aşırı kiloda olduğu tespit edildi.
Aşırı kilolu kadınlarda hamilelik sonrasında emzirme problemleri gibi sorunlar yaşandığı görüldü.
Uzmanlar hamilelik öncesinde ve esnasında fazla yememek gerektiğini vurguluyor.