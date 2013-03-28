Hamilelikte çok yemeyin!

Obez veya aşırı kilolu kadınların hamilelikte komplikasyon yaşama riski yükseliyor. Yapılan araştırmaların sonucunda bu kadınlarda diyabet riskinin 4 kat, ölü veya erken doğum riski de 3 kat daha fazla olduğu gözlemlendi.



Aşırı kilolu hamilelerde yüksek tansiyon ve sezaryen doğum yaşanma sıklığı da artıyor.



Belfast'ta bulunan Queen's Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada 30.000 hamile 8 yıllık bir süre boyunca incelendi.



Araştırmacılardan Dr. Valerie Holmes, " Obezite oranı son 30 yılda ikiye katlandı. Geniş kapsamlı bu araştırma obez annelerin yaşayabileceği sorunları açıkça ortaya koyuyor," dedi.



Araştırmanın raporunda incelenen 30.298 gebelikte kadınların %2.8'inin az, %52'sinin normal ve %28'inin aşırı kiloda olduğu tespit edildi.

Aşırı kilolu kadınlarda hamilelik sonrasında emzirme problemleri gibi sorunlar yaşandığı görüldü.



Uzmanlar hamilelik öncesinde ve esnasında fazla yememek gerektiğini vurguluyor.