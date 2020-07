Hamilelikte diş ve diş eti tedavisinin önemi

Hamilelik döneminde diş ve diş eti tedavisinin anneler ve bebekleri için önemli olduğunu söyleyen Diş Hekimi Dr. Yüksel Ayaz, hamileliğin ikinci üç aylık döneminde bebek gelişimini tamamladığı için diş tedavisinin daha uygun olduğunu ifade etti.Erzurum Ağız ve Diş Sağlık Merkezi Başhekimi Yüksel Ayaz, bayanlarda bazı dönemlerde ağız ve diş sağlığının farklılık gösterdiğini söyledi. Diş hekimi Yüksel Ayaz, “Ağız ve diş sağlığının devamlılığı,yaşam boyu etkili ve yetkili bakım ile sağlanır.Ancak bu oluşum bayanlarda,özellikle bayanların hamilelik,emzirme, menopoz gibi bazı dönemlerindefarklılıkgösterir. Hamilelikte anne dişlerinden kalsiyum kaybı ve buna bağlı olarak da her hamilelikte bir diş kaybı inanışı kesinlikle yanlıştır. Fakat hamilelikte hormonal değişikliğe bağlı olarak dişeti iltihaplanması ve dişlerde plak birikimi oluşmaktadır.Hamilelikte özellikle ağız ve diş bakımı iyi yapılmazsa, dişeti problemleri artabilir, dişlerde hassaslık,kanamalar oluşabilir.Hacim olarak büyüme bazen gebelik tümörü dediğimiz oluşuma dönüşmektedir. İyi bir bakım bunu engellemektedir.Böyle oluşumlarda dişte aşırı ağrı varsa, çiğnemede rahatsızlık veriyorsa, fırçalamayı engelleyecek durumdaysa diş hekimine başvurulmalıdır. Böyle bir engelleme yoksa hamilelik sonrası kaybolmaktadır.Hamilelik sırasında beslenme hem annenin hem de bebeğin genel sağlığı açısından oldukça önemlidir. Hamilelik sırasında annenin dişlerinden kalsiyum kaybı olduğuna dair herhangi bir bilimsel kanıt yoktur. İyibir beslenme ile beraber yeterli ağız ve diş bakımı yapılırsa hamilelik döneminde normal dönemden farklı olarak bir diş sorunu ile karşılaşılmaz.A, C, D vitaminleri ile fosfor ve kalsiyumdan zengin olan temel yiyecekler alınmalıdır. Hamileliğin ilk üç ayında zorunlu diş tedavisi yaptırılabilir.Çekim,kanal tedavisi gibi operasyonlar kadın doğum uzmanının görüşüyle rahatlıkla yapılabilir.Yalnız hamileliğin ikinci üç aylık dönemi tedavi için daha uygundur.Yine kadın doğum uzmanının kontrolüyle her türlü tedavi rahatlıkla uygulanabilir ve anneyi zorlamayacaktır.Çünkü bu dönemde bebeğin gelişimini tamamlanmış ve hassasiyeti azalmıştır. Tedavi sırasında sırasındaki düşük pozisyonları anneye zorluk verebilir. Bundan dolayı geciktirilmeyecek tedaviler yapılır. Diş yönünden acil bir durum olursa doğum sonrasına ertelenebilir.”

Yüksel Ayaz, ” Ağız Bakımı: Hamileliğin ilk aylarında görülen kusmalar, değişen beslenme alışkanlıkları ve hormonaldeğişimlerin etkisiyle dişetlerinde hassasiyet ve kanama olabilir. Kanama nedeniyle anne adayları diş fırçalamayı bırakmamalıdırlar. Dişeti iltihabı dişlerin ve dişetlerinin etkin bakımı ve temizlenmesi ile önlenebilir. Her gün en az 2 kez, mümkün olan durumlarda her yemekten sonra dişler fırçalanmalıdır. Diş araları diş ipi ile temizlenmelidir. Diş hekiminin önerisi olmadığı sürece ağız gargarası kullanılmamalıdır.” dedi.Diş Hekimi Ayaz, Hamilelikte kontrol amacı ile düzenli olarak dişhekime gitmenin önemli olduğunu belirtti. Ayaz, ”Şiddetli ağrı ve iltihabın olduğu durumlarda tedavi hamileliğin hangi döneminde olursa olsun yapılmalıdır. Özel durumlar haricinde diş tedavisi ve diş çekiminin hiçbir sakıncası yoktur Ancak seanslar mümkün olduğunca kısa tutulur. Anestezi ve ilaç verilmesi gereken durumlarda kadın doğum uzmanı ile irtibat kurulabilir. Ertelenebilecek işlemler doğumdan sonraya bırakılabilir.” şeklinde konuştu.