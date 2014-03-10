Hamilelikte geçirilen Hepatit B, bebeği etkiler mi?

Annedeki virüsün bebeğe genellikle doğum sırasında geçtiğini ifade eden Karaman, “Doğumda bebeğe virüsün bulaşmaması açısından sezaryenle doğumun daha güvenli olduğu söylenir. Bulaşma açısından normal doğumla sezaryen arasında bir fark yoktur.” dedi.



Hepatit B, HBV virüsünün çeşitli yollarla vücuda girmesi sonucu özellikle karaciğerde ciddi hasar oluşturmasıyla bilinen bir hastalık. Hastalığın vücut sıvıları ile bulaştığını belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Adli Şadi Karaman, “Kan, tükürük salgısı, meni gibi yollarla ve doğum sırasında anneden bebeğe geçer. Hastalık çoğu kişide son derece hafif seyreder. Genelde grip zannedilir. Başlıca belirtileri yorgunluk, aşırı halsizlik, tüm vücutta ağrı, iştahsızlık, bulantı ve kusma hafif seyirli ateş, karaciğer bölgesinde ağrı ve hassasiyet sayılabilir. Vakıaların yüzde kırkında cilt ve mukozalarda(Bazı iç organlar ve dışarıya açılan boşluklarda en dış katmanı oluşturan, kaplayıcı, sümük (mukus) salgılayan zar) sarılık görülür. Hafif vakıalarda bu belirtiler 4-8 haftada kaybolur ve vücutta antikor oluşarak hastalığa karşı bağışıklık kazanılır. Ağır vakıalarda ise hastalık karaciğerde siroz ya da kansere dönüşerek kalıcı hasar oluşturur.” şeklinde bilgi verdi.



Hepatit B’nin, basit bazı testlerle kolayca saptanabilen önemli bir hastalık olduğunu belirten Karaman, şöyle devam etti: “Bu nedenle tüm hamilelerde hastalığın tarama testleri başlangıçta mutlaka yapılmalıdır. Bu şekilde gebenin hastalık veya taşıyıcılık durumu saptanabilir ve annenin ve bebeğin korunması mümkün olur. Bu testler HbsAg, AntiHbs testleri olarak bilinir.”



Hamilelikte geçirilen Hepatit B hastalığının normal bir insandakiyle farksız olduğunu ifade eden Karaman, “Hastalığın anne karnındaki bebeğe olumsuz etkisi yoktur. Annedeki virüsün plasenta yolu ile bebeğe geçmesi nadir görülen bir durumdur. Anneden virüs bebeğe sıklıkla doğum esnasında bebeğin, annenin vücut sıvıları ile teması sonucu oluşur. Bu durumlarda doğumdan hemen sonra bebeğe koruyucu hepatit B aşısı ile birlikte hepatit B hiperimmün-globülin serumu ilk 48 saat içinde mutlaka yapılmalıdır. Doğumda bebeğe virüsün bulaşması açısından sezaryenle doğumun daha güvenli olduğunun söylenmesine rağmen bulaşma açısından normal doğumla sezaryen arasında bir fark olmadığı araştırmalarla kanıtlanmıştır.” ifadelerini kullandı.