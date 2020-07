Hamilelikte hormonlar diş etlerini etkiliyor

Hamilelik döneminde hormonlarda olan yoğun değişikliğin sanıldığı gibi ağızda yeni çürüklere sebep olmadığını ifade eden Diş Hekimi Cansın Özgür, “Ağız ortamı hamilelik döneminde oluşan değişiklikler ile daha çok periodontal yani dişeti kaynaklı problemlere yatkın olmaktadır. Hamilelik döneminde dişeti iltihabının başlangıç düzeyi olan gingivitis olarak bilinen durumun oluşması çok daha kolaydır. Bu duruma Diş Hekimleri arasında ‘ Hamilelik Gingivitisi denir. Dolayısıyla hamilelik döneminde dişlerimizi ağzımıda tutan en önemli yapılardan biri olan dişetini buna bağlı olarakta alt yapıda kemik düzeyini etkilememek için düzenli ağız bakımı yapmak hayati bir durum haline gelmektedir.” dedi.



Diş Hekimi Cansın Özgür, ideal ağız bakımının nasıl yapılması gerektiğini de şöyle açıkladı:



“Eğer planlanan bir hamilelik var ise öncesinde diş hekimine muayene olup olası risklerden kurtulmak hamilelik dönemini rahat geçirmenizi sağlayacaktır. Çünkü hamilelik döneminde alınan radyografiler her ne kadar alınan önlemlerle bebeğe zarar vermese de çok tercih etmediğimiz bir durumdur. Günlük diş fırçalama düzenine çok dikkat etmeliyiz. İlk olarak kahvaltı sonrası ikinci olarak ise yatmadan önce dişlerimizi en az üç dakika süreyle yumuşak dairesel hareketlerle fırçamız dişlerimizin her yüzeyine ve dilimize temas edecek şekilde fırçalamalıyız. Eğer yapabiliyorsak her yemek sonrası fırçalamak daha çok fayda sağlamaktadır. Dişipi kullanmalıyız.



Dişipi kullanımı genellikle bir çok insana zor gelmektedir. Fakat dişlerin birbirine komşu oldukları alanları çok daha iyi temizlediği ve dişeti problemlerinden korunmada vazgeçilmez bir unsur olduğundan yatmadan önce dişipi mutlaka kullanılmalıdır. Dişipinin nasıl kullanıldığı ile ilgili diş hekimlerinden yardım almak daha etkili ve çevre dokulara zarar vermeden kullanmak anlamında büyük kolaylık olacaktır. Son olarak dişlerimizde veya dişetlerimizde oluşması olası herhangi bir rahatsızlık hissettiğimizde mutlaka diş hekimine başvurmalıyız. Bir rahatsızlık büyüdükten sonra müdahale etmekle o rahatsızlığı başlangıcında durdurmak arasında çok büyük tedavi farklılıkları olacaktır.”