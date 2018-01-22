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22.01.2018 - 11:03 |

Hamilelikte idrar yolu enfeksiyonu nasıl tedavi edilir?

Her kadın hamilelik döneminde farklı sorunlarla karşılaşır. Kadınların hayatları boyunca sık karşılaştığı problemlerden biri olan idrar yolu enfeksiyonu hamilelikte de sık sık başlarına gelebilir. Peki, hamileler idrar yolu enfeksiyonundan nasıl kurtulabilir?

Hamilelikte idrar yolu enfeksiyonu nasıl tedavi edilir?
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Hamilelikte görülen üriner sistem enfeksiyonu yani alt idrar yoklu enfeksiyonu, bakterilerin oluşması ve idrar yollarının iltihaplanmasıyla ortaya çıkar. İdrar yolu enfeksiyonu genellikle hamileliğin altıncı haftasından sonra başlar. Bebeğin karında büyümesi mesaneye daha fazla baskı uygular, artan basınç mesanenin tamamen boşalmasını engeller ve bu durum idrar yollarında bakterilerin sıkışmasına neden olarak enfeksiyon yaratır.

Hamilelik döneminde görülen birçok fiziksel değişiklikler dışında çeşitli faktörler sonucunda idrar yolu enfeksiyonu da yaşanır.

İdrar yolu enfeksiyonu bağırsaktan gelen bakteriler, cinsel ilişki, tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu, meternal diyabet, orak hücreli anemi, böbrek rahatsızlıkları, önceden olunmuş üriner sistem ameliyatı gibi sebeplerden kaynaklı da görülebilir.

Hamilelik sırasında idrar yolu enfeksiyonundan muzdarip olduğunuzda idrar yaparken yanma hissi, sık sık idrara çıkma, yoğun idrar çıkışı, bulanık ve kötü kokulu idrar, ateş, kasıklarda ağrı veya rahatsızlık, mide bulantısı, kusma gibi sorunlar yaşayabilirsiniz. İdrar yolu enfeksiyonunu hemen tedavi etmek önemlidir. Tedavi edilmeyen enfeksiyon böbrek enfeksiyonuna dönüşebilir ve bu da erken doğumu tetikler. Erken doğum yaparsanız bebeğiniz ideal kilosundan daha zayıf doğacaktır.

Hamilelik sırasında idrar yolu enfeksiyonlarını tedavi etmek için antibiyotik kullanılır. Ancak antibiyotiklerin yanı sıra enfeksiyonları tedavi ederek güvenli bir şekilde hamileliğinizi korumaya devam edecek birçok yöntem var.

Hamilelik sırasında idrar yolu enfeksiyonunu tedavi edecek yollar:

Su

İdrar yolu enfeksiyonu sorunu yaşayan hamileler her gün yeterli miktarda su içmeli. Su alımı sizi daha sık idrara çıkaracak ve böylece idrar yollarınızın bakterilerden temizlenmesine yardımcı olur.

Günde en az 8 ila 10 bardak su içmelisiniz. Su sizin daha hızlı iyileşmenizi sağlayacak. Su dışında taze meyve ve sebze suları içebilirsiniz. Yüksek su içeriğine sahip meyve ve sebzeleri yiyerek vücudunuzu nemli tutabilir ve idrara çıkmanızı arttırabilirsiniz.

Elma sirkesi

Elma sirkesi idrar yolu enfeksiyonu olmak üzere hamilelikte birçok sorundan kurtulmak için yararlıdır. Elma sirkesi idrar yollarındaki bakterilerin çoğalmasını önleyebilen zengin bir enzim kaynağıdır.

Ayrıca elma sirkesi vücudun pH dengesini ayarlar. 1 bardak suya 2 çorba kaşığı elma sirkesi ekleyin, isteğe bağlı olarak, limon ve balla tatlandırabilirsiniz. Birkaç gün boyunca günde iki kez için.

Kızılcık suyu

Kızılcık suyunda bakterilerin üriner sisteme yapışmasını önleyen ve enfeksiyonu önleyen çeşitli bileşikler vardır.
Eşit miktarda şekersiz kızılcık suyu ve elma suyunu karıştırın. Bunu günde bir veya iki kez için. Eğer, kızılcık haplarını veya kapsülleri almak isterseniz doktorunuza danışmadan kullanmayın.

Süzme yoğurdu

Hamilelik sırasında idrar yolları enfeksiyonundan muzdarip olduğunuzda günde 1-2 kase süzme yoğurt yiyebilirsiniz.

Probiyotik bir besin olan süzme yoğurt idrar yolunda iyi bakterilerin gelişimini artırır ve bağırsakta sağlıklı bir bakteri dengesi oluşturur. Ayrıca, süzme yoğurt sindirim sağlığınızı ve bağışıklık sisteminizin işlevselliğini geliştirmesine de yardımcı olur.

Hint bektaşi üzümü

Hint bektaşi üzümü zengin bir C vitamini kaynağıdır ve idrar yolu enfeksiyonlarına neden olan zararlı bakterilerin büyümesini engeller. Ayrıca, Hint bektaşi üzümü hamilelik süresince kabızlığı hafifletir, kan basıncını normalleştirir, sabah bulantılarını azaltır ve kanınızı arındırır.

Hint bektaşi üzümünü 1 çay kaşığı zerdeçal ve su ilave ederek kaynatın. Kaynayan karışım soğuyunca 3 ila 5 gün boyunca günde 3 kez için.

Yaban mersini

Yaban mersini, gebelik sırasında idrar yolu enfeksiyon tedavisine yardımcı olur ve bakteriler engelleyici özelliklere sahiptir. Ayrıca, yaban mersini bebeğinizin sağlıklı cilt hücreleri ve bağışıklık sisteminin gelişmesine yardımcı olacak C vitamini, beta-karoten, potasyum, folik asit ve antioksidanlar ile doludur.

En sevdiğiniz tahıllara taze yaban mersini ekleyerek kahvaltılarınızda tüketebilirsiniz. Sabah ve gece 1 bardak taze yaban mersini suyu da içebilirsiniz.

Sıcak su torbası

Karnınızın üzerine sıcak su torbası uygulayarak mesane basıncını veya rahatsızlığını en aza indirebilirsiniz. Sıcak su torbası iltihabın azalmasına yardımcı olur ve enfeksiyona neden olan bakterilerin gelişmesini engeller.

Sıcak küvet veya saunadan farklı olarak sıcak su torbası kullanmak ana vücut sıcaklığınız yükselmez ve bebeğinize zarar vermez.

Sıcak su torbanızı alt karnınıza kıyafetlerinizin üzerine koyarak 5 dakika boyunca uygulayın. 5 dakika ara verin ve tekrarlayın. 20 dakikadan fazla uygulamayın. Günde bir veya iki kez tekrarlayabilirsiniz.

İyi banyo alışkanlıkları

İyi banyo alışkanlıkları gebelik sırasında idrar yolu enfeksiyonlarının önlenmesinde ve tedavisinde anahtar rol oynayabilir.

Hamileyseniz ve idrar yolu enfeksiyonu sorununuz varsa 5 dakikada bir idrara çıkmalısınız. Kulağa ne kadar sinir bozucu gelirse gelsin, asla idrarınızı tutmayın. İdrarınızı en kısa sürede ve tamamen boşalttığınızdan emin olun. İdrara çıktıktan sonra vajinanızı önden arkaya doğru düzgünce silin.

Cinsel bölgenizde kadın hijyen ürünlerinin yanı sıra sert sabunlar kullanmayın, vücudunuzun en zayıf yerlerinden biri olan vajinanın tahriş olmasına neden olabilirsiniz. Seks öncesinde ve sonrasında mutlaka idrar yapmak önemlidir. Bakteriler nemli yerlerde daha çok gelişir. Genital bölgenizi kuru tutmaya yardımcı olacak pamuk bir iç çamaşırı giyin.

C vitamini

Hamilelik sırasında C vitamini fazla gıdalar yemek hem sizin hem de bebeğiniz için sağlıklıdır. Ayrıca, C vitamini idrar yolu enfeksiyonuna karşı korur ve tedavi etmeye yardımcı olur.

C vitamini, enfeksiyona neden olan bakterileri yok etmeye yardımcı olan idrar asiditesini arttırır. Ayrıca, bu vitamin, bağışıklık sisteminizin güçlü kalmasına da yardımcı olur.
Yapılan bir araştırmada, günlük 100 mg askorbik asit alımının üriner enfeksiyonların azaltılmasında önemli bir rol oynadığını ve gebe kadınların sağlığını iyileştirdiğini bulundu.

C vitamininin bol olduğu kaynaklar kırmızı biber, portakal, greyfurt, çilek, maydanoz, lahana, brokoli ve kividir.

Sağlıklı beslenme

Sağlıklı ve dengeli beslenme hamilelik sırasında idrar yolu enfeksiyonu tedavisine çok yardımcı olabilir. Sağlıklı beslenme, içeride büyüyen bebeğin, sağlıklı bir gelişme için gerekli tüm besin maddelerini almasını sağlar.

Rafine edilmiş veya işlenmiş gıdalar yerine daha sağlıklı gıdalar tercih etmelisiniz. Yaban mersini, portakal, ıspanak, kiraz, domates ve kabak gibi daha antioksidan bakımından zengin yiyecekler tüketin.

Bakterilerin dengesini düzeltmek için beslenmenize probiyotik gıdalar içeren yoğurtları ekleyin. Bir süre şeker içeren gıdalardan uzak durun. Ayrıca, kafein ve çikolatadan da kaçının. Çünkü bunlar mesaneyi tahriş edebilir ya da iltihaba neden olabilir.

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