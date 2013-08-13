Hamilelikte kaç kilo alınmalı?

Söz konusu yönlendirmeler Vücut Kitle Endeksi göz önünde bulundurularak düzenleniyor.



Verilen bilgilere göre sağlıklı bir vücuda sahip hamilelerin önceden 11-13 kilo alması gerektiği söylenmektedir. Yeni düzenlemelere göre bu rakam 11-15 kilo aralığı olarak değişti.



Her hamilelik birbirinden farklı olduğu için en doğru kararın doktor tarafından verileceği de vurgulanıyor. Ancak gereğinden fazla kilo almak erken doğum başta olmak üzere pek çok sağlık sorununu beraberinde getiriyor.