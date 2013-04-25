Hamilelikte kestirmek önemli

Hamilelikte görülen hormonal değişiklikler yorgunluk, halsizlik ve bitkinliğe neden oluyor. Dahası uykusuzluğun da sık sık görüldüğü hamilelikte fetüsün ve annenin sağlığı için dinlenmek büyük önem arz ediyor.



Gece uykusunun yerini tutmasa bile günün belirli saatlerinde şekerleme yapmak enerjinin geri kazanılmasında yardımcı oluyor. Şekerlemeler yorgunluğu azaltırken beyni de yeniliyor.



Yapılan araştırmalar şekerlemelerin özellikle ikinci ve üçüncü 3 aylık dönemde çok etkili olduğunu gösteriyor. Her gün kısa süreyle şekerleme yapmanın hamileliğin iyi geçmesine yardımcı olduğu belirtiliyor.