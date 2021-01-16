Hamilelikte Mide Bulantısına Ne İyi Gelir, Nasıl Geçer? Bulantıyı Bitiren Kesin Çözümler...

Mide bulantısının tam olarak kökenini hala bilmiyor olsak da, hormonal iz en ciddi gibi görünüyor. Ayrıca adet döneminiz varken mide bulantısı çekebilirsiniz.

Hamilelikte Mide Bulantısına Ne İyi Gelir?

Gebeliğin ilk üç ayında bulantı ve kusma yaygındır. Anne adaylarının yaklaşık% 75'i mide bulantısı yaşayacak ve %50'si kusacak. Bazen sabah bulantısından bahsetsek de, günün herhangi bir saatinde mevcut olabilir.

Mide bulantısını önlemek zordur, ancak bazı eylemler sıklığını ve şiddetini azaltabilir.

Yemek yemeden çok uzun sürmekten kaçının. Daha sık ama daha küçük miktarlarda yemeye çalışın.

Hafifçe yiyin (örneğin tost veya kraker) ve sabah yataktan yavaşça kalkmadan önce 15 dakika bekleyin.

İstediğiniz yiyecekleri yiyin. Örneğin, tuzlu besinler, midenizi yemeniz için yeterince sakinleştirmeye yardımcı olur.

Baharatlı, yağlı veya kızarmış yiyecekler pişirmekten veya yemekten kaçının.

Sizi rahatsız eden kokuları dışarı atmak için pencereleri açın veya davlumbazı kullanın.

Biraz temiz hava alın ve çok ısınmaktan kaçının.

Gerekirse şekerleme yapın veya işten birkaç gün izin alın. Yorgunluk gerçekten mide bulantısını daha da kötüleştirebilir.

Multivitaminler mide bulantınızı kötüleştiriyorsa, onları yemekle veya yatmadan hemen önce almayı deneyin.

Bazı kadınlar için psikoterapi mide bulantısını azaltmada faydalı olabilir çünkü stres yönetimini iyileştirir ve kaygıyı azaltır.

Hamilelikte Bulantı Ne Zaman Başlar ve Biter?

Bulantı ve kusma genellikle gebeliğin 3. ve 8. haftaları arasında başlar ve ilk üç aylık dönemin sonunda durur. Bazı kadınlar ise 20. haftaya kadar etkilenecektir. Nadir durumlarda, bu rahatsızlık doğuma kadar devam edebilir.

Genellikle mide bulantısı ve kusma hem anne hem de bebek için zararsızdır. Ancak bazı durumlarda mide bulantısı ve kusma hamile bir kadının yaşam kalitesini düşürebilir. Ayrıca bebek yemek yiyemiyorsa, bazı besinlerden yoksun olabilir ve susuz kalabilir. Bu nedenle, bu semptomları azaltmak için harekete geçmek önemlidir.

Hamilelikte Mide Bulantısı Nasıl Geçer?

İlaç tedavisinin gerekli olup olmadığını belirlemek için, bulantı ve kusmadan günlük aktivitelerin ne kadarının etkilendiğini değerlendirmek önemlidir. Mide bulantısı ve kusmanın hızlı tedavisi, annenin hastaneye yatma dahil birçok komplikasyonu önleyebilir ve günlük aktivitelerine geri dönmesine yardımcı olabilir.

Çok kusan kadınlar, ağızlarını bir karbonat çözeltisi (bir bardak su içinde 1 çay kaşığı) ile çalkalamalıdır. Bu, mideden gelen ve diş minesine saldırabilecek asitliği nötralize edecektir.

Bazı kadınlarda mide bulantısı ve kusma o kadar şiddetli hale gelebilir ki hem annenin hem de bebeğin sağlığı tehdit altındadır. Hamile kadınların% 1 ila% 3'ü bu durumdan etkilenecektir.

Sabahları kan şekeri seviyesi düşüktür ve bu da mide bulantısının başlamasına neden olur. Sonra yatağınızdayken biraz kuru meyve veya ekmek yiyin ve kalkmadan önce birkaç on dakika bekleyin.

Öğünlerinizi bölmeniz gerekiyorsa, diyetinize de dikkat etmelisiniz. Çok yağlı, çok tatlı veya çok baharatlı yemekler mide bulantısına neden olma eğilimindedir. Ne çok sıcak ne de çok soğuk olan ve yavaş yiyeceğiniz daha hafif yiyecekler seçin. Ancak istemediğiniz yiyecekleri yemenin bir anlamı yok.

Bulantıyı Bitiren Kesin Çözümler

Bazı alternatif tedaviler bulantı ve kusmayı hafifletmeye yardımcı olabilir.

Susuz kalmamak önemlidir. Bu yüzden sık sık az miktarda su içtiğinizden emin olun.

Zencefilin mide üzerinde sakinleştirici bir etkisi olduğu söyleniyor. Çalışmalar ayrıca mide bulantısını azaltmada etkili olduğunu göstermiştir. Günde 4 defa 250 mg kapsül zencefil alınması önerilir. Bununla birlikte, etkinlikleri bir markadan diğerine değişir. Bu nedenle eczacıya danışılması tercih edilir. Taze zencefil veya rendelenmiş zencefil infüzyonu da etkili olabilir, ancak bu durumda dozu kontrol etmek daha zordur.

B6 vitamini takviyeleri ayrıca hamilelik sırasında mide bulantısını hafifletmeye yardımcı olabilir.

Akupunktur ve akupresürün mide bulantısı ve kusmayı azaltmada bir miktar etkili olduğu söyleniyor. Bileğin belirli bir noktasına baskı yapan özel bilezikler bulunmaktadır.