07.12.2012 - 18:13 |
Hamilelikte mide yanması nasıl geçer?
Hamilelikte görülen sindirim sorunları ve mide yanmasına karşı neler yapılabilir?
Mide yanmasının hamilelerde çok sık görülmesinin sebebi mide kapakçığının hormon seviyesine bağlı olarak gevşemesidir. Bu sebeple mide asidi ve yiyecekler yemek borusuna kaçabilmektedir.
Bebeğin midenize yaptığı baskıyla da birleşince hassasiyet söz konusudur.
Bunun üstesinden gelebilmek için az ve sık yemeye, yemek yedikten sonra eğilmemeye ve bol kıyafetler giymeye özen gösterin.
Uyurken başınızı vücut seviyesinin yukarısında tutacak şekilde yatın. Bu sayede yiyecekler yer çekiminin gücüyle midenizde kalacaktır.