Hamilelikte Mide Yanması Nasıl Geçer, Ne İyi Gelir? Yanma İle Başa Çıkma Yolları...

Hamilelikte mide yanması hazımsızlık ve ani bir yanma hissi ile ortaya çıkar. Göğüste de ağrıya neden olan bu hissi ortadan kaldırmak için ilaç ve ya doğal yöntemler kullanılabilir.

Hamilelikte Mide Yanması Nasıl Geçer?

Mide yanması hamilelik sırasında en sık görülen şikayetlerden bir tanesidir. Hamile kadınlarda mide ile yemek borusunun arasındaki kapak mide asidinin yemek borusuna dönmesini engelleyemez. Bu şekilde mide yanması meydana gelir. Mide asidi ise yemek borusunu geçerek bu bölgeyi tahriş edebilir. Midedeki basınç ile birlikte hazımsızlık da ortaya çıkar.

Hamile kadınların mide yanmasının geçmesi için üç öğün çok miktarda yemek yerine gün boyu beş öğün az az yemek yenilebilir. Hamileler gebelik sürecinde baharatlı, yağlı ve acı yemeklerden uzak kalmalılar. Mide yanmasına karşı yoğurt yenilmeli ve ya süt içilmelidir. Ayrıca hamile kadınlar mide yanmalarına karşı yüksek oranda tuz ve katkı maddesi içeren hazır gıdalardan ve işlenmiş ürünlerden uzak durmalılar. Hamileler yemek sırasında çok sıvı tüketmemeliler.

Yanma İle Başa Çıkma Yolları

Hamilelik döneminde mide yanması yaşayan kişiler hamilelikte mide yanmasına ne iyi gelir diye merak ediyorlar. Hamile kadınlar mide yanması yaşadıkları zamanlarda daha bol kıyafetler giymeliler. Vücudu sıkan ve karın bölgesine baskı yapan kıyafetlerden mümkün olduğunca uzak durulmalıdır. Gece yatarken ise baş bölgesi mutlaka göğüs kafesinin yukarısında tutulmalıdır.

Mide yanmasının üstesinden gelmek için ılık sütün içerisine bal damlatılabilir. Bu ballı süt ise yatmadan iki saat önce mutlaka içilmelidir. Hamilelik sırasında mide yanması problemi ile karşılaşan kadınlar fazla yağ, kafein, çikolata, narenciye ve buna benzer gıdalardan uzak durmalılar. Mide yanması olmaması için uyumadan en az 3 saat önce yemek yenilmelidir. Yavaş yavaş yemek yenilerek mide yanmasının önüne geçilebilir.

Hamileyken mide yanması yaşayan kişilerin bazı besinlerden uzak durmaları gerekir. Özellikle domates, soğan, asitli içecekler, sigara ve şerbetli tatlılar mide yanmasının en önemli etkenleri arasında yer alır. Hamilelerin mide yanması yaşamaması için biber salçası, domates salçası, derin yağda kızartmalar, narenciye, tuz, baharat, çikolata, dondurma, turşu ve asitli içeceklerden uzak durmaları gerekir.

Mide yanmasını geçirmek için ılık süt tüketilmelidir. Ilık süt hamilelerde mide yanmasını da kısa sürede giderebilir. Ayrıca lifli gıdalar hamilelikte mide yanmasına iyi gelen besinler arasında yer alır. Mide yanması yaşayan hamileler lifli sebzeleri tüketmeliler. Hamilelik döneminde beslenme düzenine çok dikkat etmek gerekir. Ağır yiyeceklerden mümkün olduğu kadar uzak durulmalıdır. Yağlı katı besinler ve acılı yemekler hamilelik sürecinde mide yanmasının en önemli nedenidir. Bu besinlerden de uzak durulmalıdır.

Hamilelik sürecinde çok sık mide yanması yaşayan kişiler mutlaka beslenme düzenlerine dikkat etmeliler. Sık sık az az yemek yemek mide yanmalarının önüne geçer. Bunun yanı sıra hamile kadınlar belli aralıklar ile yürüyüş yapmalılar. Bebeği zorlamadan yorucu olmayan hafif egzersizler de yapılmalıdır. Bu şekilde mide yanmasının da önüne geçilir. Hamile kadınlar gebelik döneminde bol bol su tüketmeliler. Bu dönemde su tüketiminin artması sağlıklıdır.

Günlük ortalama 2,5 litre su tüketimi sayesinde mide yanmalarında azalmalar meydana gelebilir. Bu sayede daha rahat ve sorunsuz bir hamilelik dönemi geçmiş olur. Mide yanmasına iyi gelen pek çok ilaç vardır. Hamilelik döneminde ise anne adaylarının bu ilaçları tüketmemesi gerekir. O nedenle mide yanmaları ilaçlar yerine doğal yöntemler ile giderilebilir. Özellikle sağlıklı beslenme ve düzenli egzersizler ile birlikte hamilelik döneminde mide yanmaları da giderilebilir. Bol su tüketimi ile birlikte mide yanmalarının da hızlı ve etkili bir şekilde önüne geçilebilir.