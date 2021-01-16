Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSağlık Haberleri Hamilelikte Mide Yanması Nasıl Geçer, Ne İyi Gelir? Yanma İle Başa Çıkma Yolları...
16.01.2021 - 09:52 |

Hamilelikte Mide Yanması Nasıl Geçer, Ne İyi Gelir? Yanma İle Başa Çıkma Yolları...

Hamilelik döneminde kadınlar arasında görülen bazı rahatsızlıklar olabilir. Özellikle mide yanması ve mide ekşimesi de çok sık görülmektedir. Mide yanmasına ne iyi gelir diye merak ediliyor. Hamilelikte mide yanması nasıl geçer, ne iyi gelir? Tüm ayrıntıları ile sizler için derledik.

Hamilelikte Mide Yanması Nasıl Geçer, Ne İyi Gelir? Yanma İle Başa Çıkma Yolları...
ABONE OL

 Hamilelikte mide yanması hazımsızlık ve ani bir yanma hissi ile ortaya çıkar. Göğüste de ağrıya neden olan bu hissi ortadan kaldırmak için ilaç ve ya doğal yöntemler kullanılabilir.

 Hamilelikte Mide Yanması Nasıl Geçer?

 Mide yanması hamilelik sırasında en sık görülen şikayetlerden bir tanesidir. Hamile kadınlarda mide ile yemek borusunun arasındaki kapak mide asidinin yemek borusuna dönmesini engelleyemez. Bu şekilde mide yanması meydana gelir. Mide asidi ise yemek borusunu geçerek bu bölgeyi tahriş edebilir. Midedeki basınç ile birlikte hazımsızlık da ortaya çıkar.

 Hamile kadınların mide yanmasının geçmesi için üç öğün çok miktarda yemek yerine gün boyu beş öğün az az yemek yenilebilir. Hamileler gebelik sürecinde baharatlı, yağlı ve acı yemeklerden uzak kalmalılar. Mide yanmasına karşı yoğurt yenilmeli ve ya süt içilmelidir. Ayrıca hamile kadınlar mide yanmalarına karşı yüksek oranda tuz ve katkı maddesi içeren hazır gıdalardan ve işlenmiş ürünlerden uzak durmalılar. Hamileler yemek sırasında çok sıvı tüketmemeliler.

 Yanma İle Başa Çıkma Yolları

 Hamilelik döneminde mide yanması yaşayan kişiler hamilelikte mide yanmasına ne iyi gelir diye merak ediyorlar. Hamile kadınlar mide yanması yaşadıkları zamanlarda daha bol kıyafetler giymeliler. Vücudu sıkan ve karın bölgesine baskı yapan kıyafetlerden mümkün olduğunca uzak durulmalıdır. Gece yatarken ise baş bölgesi mutlaka göğüs kafesinin yukarısında tutulmalıdır.

 Mide yanmasının üstesinden gelmek için ılık sütün içerisine bal damlatılabilir. Bu ballı süt ise yatmadan iki saat önce mutlaka içilmelidir. Hamilelik sırasında mide yanması problemi ile karşılaşan kadınlar fazla yağ, kafein, çikolata, narenciye ve buna benzer gıdalardan uzak durmalılar. Mide yanması olmaması için uyumadan en az 3 saat önce yemek yenilmelidir. Yavaş yavaş yemek yenilerek mide yanmasının önüne geçilebilir.

 Hamileyken mide yanması yaşayan kişilerin bazı besinlerden uzak durmaları gerekir. Özellikle domates, soğan, asitli içecekler, sigara ve şerbetli tatlılar mide yanmasının en önemli etkenleri arasında yer alır. Hamilelerin mide yanması yaşamaması için biber salçası, domates salçası, derin yağda kızartmalar, narenciye, tuz, baharat, çikolata, dondurma, turşu ve asitli içeceklerden uzak durmaları gerekir.

 Mide yanmasını geçirmek için ılık süt tüketilmelidir. Ilık süt hamilelerde mide yanmasını da kısa sürede giderebilir. Ayrıca lifli gıdalar hamilelikte mide yanmasına iyi gelen besinler arasında yer alır. Mide yanması yaşayan hamileler lifli sebzeleri tüketmeliler. Hamilelik döneminde beslenme düzenine çok dikkat etmek gerekir. Ağır yiyeceklerden mümkün olduğu kadar uzak durulmalıdır. Yağlı katı besinler ve acılı yemekler hamilelik sürecinde mide yanmasının en önemli nedenidir. Bu besinlerden de uzak durulmalıdır.

 Hamilelik sürecinde çok sık mide yanması yaşayan kişiler mutlaka beslenme düzenlerine dikkat etmeliler. Sık sık az az yemek yemek mide yanmalarının önüne geçer. Bunun yanı sıra hamile kadınlar belli aralıklar ile yürüyüş yapmalılar. Bebeği zorlamadan yorucu olmayan hafif egzersizler de yapılmalıdır. Bu şekilde mide yanmasının da önüne geçilir. Hamile kadınlar gebelik döneminde bol bol su tüketmeliler. Bu dönemde su tüketiminin artması sağlıklıdır.

 Günlük ortalama 2,5 litre su tüketimi sayesinde mide yanmalarında azalmalar meydana gelebilir. Bu sayede daha rahat ve sorunsuz bir hamilelik dönemi geçmiş olur. Mide yanmasına iyi gelen pek çok ilaç vardır. Hamilelik döneminde ise anne adaylarının bu ilaçları tüketmemesi gerekir. O nedenle mide yanmaları ilaçlar yerine doğal yöntemler ile giderilebilir. Özellikle sağlıklı beslenme ve düzenli egzersizler ile birlikte hamilelik döneminde mide yanmaları da giderilebilir. Bol su tüketimi ile birlikte mide yanmalarının da hızlı ve etkili bir şekilde önüne geçilebilir.

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Bugün duygusal açıdan kendinize zaman ayırmanız çok iyi olabilir. Sizi psikolojik açıdan etkileyen konulara çok açıksınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün hayal gücünüzü daha yapıcı şekilde kullanabilirsiniz. Yaratıcı uğraşlara zaman ayırmaya bakın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Duygusal açıdan biraz karışık durumda olabilirsiniz. Ancak yaratıcı konulara da zaman ayırabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Kendi duygularınızla daha rahat temas edebileceğiniz bir gündesiniz. Yeni fikirler ve bilgiler sizi zenginleştirebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Duygusal açıdan kendinize daha çok özen göstermeye bakın. Kimi zaman olayları kontrol edemeyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Karşılıklı konular, eşinizi de ilgilendiren durumlar dikkat çekebilir. Olayları çok fazla kontrol edemediğinizi fark edebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün enerjinizi daha yapıcı ve yaratıcı konular vermeye çalışın. Üzerinde çalıştığınız bir konu daha fazla emek isteyebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kendinizi daha rahat ifade edebileceğiniz imkanlar bulabilirsiniz. Sevdiklerinizle bir arada olmak da mutlu edebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kendinizi oldukça hareketli ancak biraz dağınık ve kararsız bulabilirsiniz. Evde sizi meşgul edebilecek olaylar da var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Düşüncelerinize esneklik katabilir ve yakın çevrenizden çok şey duyabilirsiniz. Duygularınızı anlatmaya çalışın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün para durumunuz ve kaynaklarınız üzerinde yeniden düşünebilirsiniz. Yeteneklerinizi daha iyi kullanmaya bakın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün Ay burcunuzda ilerlerken ilham alabileceğiniz çok şey var. Yaratıcı uğraşlara ve kendinize daha çok zaman ayırabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
R.Hakan Kırkoğlu
R.Hakan KırkoğluAstroloji öğrencilerine öneriler
Nesrin Sürer
Nesrin SürerYaşınızın iyisi olmak elinizde
Özlem Çetinkaya
Özlem ÇetinkayaFarkındalık rotanız
Dr. Sinan Akkurt
Dr. Sinan AkkurtAlzheimer hastalığının evreleri nelerdir?
Aylin Çetinkaya
Aylin ÇetinkayaŞimdi cilt bakımı zamanı
Nöroloji Uzmanı Prof.Dr. Barış Metin
Nöroloji Uzmanı Prof.Dr. Barış MetinKovid-19 ve nörolojik problemler
Uzman Klinik Psikolog Melda Yakupoğlu
Uzman Klinik Psikolog Melda YakupoğluMutsuz bir ilişkiyi neden bitiremeyiz?
Prof. Dr. Sezai Leventoğlu
Prof. Dr. Sezai LeventoğluKabızlık hakkında doğru bilinen yanlışlar
Dt. Pertev Kökdemir
Dt. Pertev KökdemirZonklayan diş ağrısında ne yapılmalı?
Astrolog Seçkin İlbuğa
Astrolog Seçkin İlbuğaOğlak Yeniayı ve burçlara etkileri
En Çok İzlenen Videolar
Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?
Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?
Kısa sürede estetik bir gülüşe sahip olunabilir mi?Kısa sürede estetik bir gülüşe sahip olunabilir mi?
Uzaktan eğitimde çocuğunuzun okul başarısını nasıl destekleyebilirsiniz?Uzaktan eğitimde çocuğunuzun okul başarısını nasıl destekleyebilirsiniz?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Diş Eti Çekilmesine Ne İyi Gelir, Nasıl Geçer? Diş Eti Çekilmesi Tedavisi Nasıl Yapılır?

Diş Eti Çekilmesine Ne İyi Gelir, Nasıl Geçer? Diş Eti Çekilmesi Tedavisi Nasıl Yapılır?

Gastrite Ne İyi Gelir, Nasıl Geçer? Gastiri Olan Kişinin Yemesi Ve Yememesi Gerekenler

Gastrite Ne İyi Gelir, Nasıl Geçer? Gastiri Olan Kişinin Yemesi Ve Yememesi Gerekenler

Gıcık Öksürüğe Ne İyi Gelir? Boğazdaki Gıcık Krizi Nasıl Geçer?

Gıcık Öksürüğe Ne İyi Gelir? Boğazdaki Gıcık Krizi Nasıl Geçer?

Hamilelikte Mide Bulantısına Ne İyi Gelir, Nasıl Geçer? Bulantıyı Bitiren Kesin Çözümler...

Hamilelikte Mide Bulantısına Ne İyi Gelir, Nasıl Geçer? Bulantıyı Bitiren Kesin Çözümler...

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet