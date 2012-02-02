Hamilelikte Nasıl Yatmalı?

Gebelik sürecinde bebeğin beslenmesi ve rahat edebilmesi, annenin de doğru nefes alabilmesi ve kalbi için bir risk oluşmaması adına sola doğru yatılması önerilir.



Çünkü vücudun ortasından hafif sağ tarafta en büyük toplar damar geçer. Sağ tarafa doğru yatılırsa bu toplar damara rahim bası yapar ve kalbe dönen kan miktarı azalır, bu da bebeğe giden kan miktarının azalmasına neden olur. Aynı şekilde sağa yatışta annenin vücudunda şişlikler de artar.



Gebelik sürecindeki anne adayları için en ideal uyku pozisyonu sola yatarak bacakların karın hizasına çekildiği pozisyondur. Sol yanınıza doğru yatarken sırtınızın arkasına büyükçe bir yastık koyarsanız daha rahat edeceğiniz gibi uykudayken sağa dönmeyi de engelleyebilirsiniz.



İlk üç ay boyunca yani gebeliğin yeni başladığı ve bebeğin oluşumun hazırlandığı bu dönemde çok daha fazla hassasiyet göstermek gerekir. Bu aşamada kesinlikle yüz üstü yatış önerilmez.



Hamilelik sürecinin özellikle son aylarında yani 7. aydan itibaren sırt üstü yatış da önerilmez. Bu pozisyonda rahim bütün ağırlığıyla büyük kan damarlarına, omurgaya, sırt kaslarına ve barsaklara baskı yapar. bu da anne için sağlık sorunlarına neden olabilir.