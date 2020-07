Hamilelikte ne yemeli, ne kadar yemeli?

Adıyaman Özel Park Hospital Diyetisyeni Ceren Tanrıverdi, gebelikte beslenmenin önemine değinerek, anne adaylarının sağlıklı beslenmesinin, fazla yemek tüketmesi anlamına gelmediğini vurguladı.



Diyetisyen Ceren Tanrıverdi, gebelikte bebeğin büyüme ve gelişmesinin, annenin günlük aldığı besinlerin bebeğe taşınmasıyla sağlandığını kaydetti. Halk arasında gebenin sağlıklı bir bebek dünyaya getirmesi için ‘iki kişilik yemesi’ gerektiği gibi bir algı oluştuğunu ve bunun yanlış olduğunu vurgulayan Ceren Tanrıverdi, "Bu algı birçok annenin kalıcı doğum sonrası kilolarına ve bebeklerinin sağlığını tehlikeye atmaktadır. Anne adayının sağlıklı beslenmesi fazla yemek tüketmesi gerektiği anlamına gelmez. Gebelikte sağlıklı beslenme; vücudun ihtiyacı olan enerji ve besin öğelerinin yeteri kadar alınmasıyla sağlanır" dedi.



Dengeli beslenme programıyla fazla kilo alımının önüne geçilerek, yeterli oranda kilo alımı sağlanabileceğine dikkat çeken Tanrıverdi, "Günümüzde birçok kadının korkusu hamilelikte fazla kilo almaktır. Bu korku annelerin yetersiz beslenerek bebeğin ve kendi sağlıklarını tehlikeye atmalarına neden olur. Gebelikte ve sonrasında karşılaşılabilecek kilo ve sağlık sorunlarının önüne geçebilmek için enerji, protein, yağ ve diğer besin öğelerinin anne adayına özgü olduğu yeterli ve dengeli beslenme programıyla fazla kilo alımının önüne geçilerek, yeterli oranda kilo alımı sağlanabilir" diye konuştu.



Gebelik döneminde sağlıklı beslenme ile ilgili önerilerde bulunan Tanrıverdi, "Günde en az 2 litre su tüketiniz. Folik asit ihtiyacını karşılamak adına ceviz, çiğ fındık, yeşil yapraklı sebzeler, yumurta tüketiniz. Vitamin ve mineral ihtiyacınızı karşılamak için her gün meyve ve sebze tüketiminizi ihmal etmeyiniz. Artan protein ve kalsiyum ihtiyacınız için günde 1 adet yumurta ve 2-3 porsiyon süt/yoğurt tüketiniz. Artan demir minerali ihtiyacınızı kırmızı et, sakatatlar, kuru baklagiller, koyu yeşil yapraklı sebzeler, yumurta, kuru üzüm tüketerek karşılayabilirsiniz. Çay, kahve, kola gibi kafein içeren içeceklerin tüketimi azaltılmalıdır. Çiğ et tüketmeyiniz (çiğ köfte gibi besinler). Bitki çaylarını bir uzmana danışmadan tüketmeyiniz. Haftada 2 kez balık tüketmeye özen gösteriniz" şeklinde konuştu.