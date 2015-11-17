Hamilelikte ne yemeli, nelerden uzak durmalı?

Zayıf veya kilolu anne adayları nasıl beslenmeli ?

Bütün anne adaylarının beslenmesine özen göstermesi gerekmektedir.Kişiye göre gebe kalındığında karşılaşılan zorluklar farklıdır. Güne mutlaka kahvaltı ile başlamak şarttır.Az az ve sık beslenmek genel kuraldır.tam tahıllı ürünler B vitamini açısından zengin olduğu için günlük beslenmede yer verilmelidir. Ara öğün mutlaka yapılmalıdır.

Yumurta hergün 1 adet yer verilmelidir.Yeterli ve dengeli beslenme ile günlük protein gereksinimi karşılanabilir. Protein gereksiniminin %60’ı biyolojik değeri yüksek proteinlerden karşılanmalıdır. Hayvansal kaynaklı proteinlerin biyolojik değeri daha yüksektir. (Yumurta, et, tavuk, balık )Bebeğin büyümesi için gebelik boyunca ortalama 950 gr kadar protein depo edilmelidir.

Son 6 ayda bebeğin büyümesi hızlandığı için protein gereksinmesi de artar. Bu artış %30 kadardır ve anneden 5 gr/gün protein çekilmektedir.Demir eksikliği kiloya balı kalmadan gebelerde gözükebiliyor,yağsız et veya kurubaklagillerin yanında C vitamini alınarak emilimi arttırmak gerekir.Ödem problemi yaşamamak için tuz ve şekerden uzak durulmalıdır.

Hangi içeceklerden uzak durmalı ?

Özellikle alkol ve kafein içeren içeceklerden ,suni tatlandırıcı içeren içececeklerden uzak durulmalıdır. Hazır meyve suları içmeyin. Aşırı şekerli hazır meyve suyu yerine kendi meyve suyunuzu sıkın.Bitki çayı içerken dikkatli olun. Özellikle adaçayından uzak durun. Ihlamur ve rezene dışında fazla bitki çayı içmeyin. Açık satılan karışımlardan ve kaynağını bilmediğiniz bitki çaylarından içmeyin.Tansiyon ile ilgili bir probleminiz varsa maden suyu ve soda tüketimine dikkat edin.

Hamileyken çiğ köfte yiyebilir miyim ?

Anne adaylarının bildiği üzere hamilelere çiğköfte yemek maalesef ki yasak. Gebelikte tüm ciğ ve az pişmiş et-tavuk-balık tüketimi sakıncalıdır.enfeksiyon tehlikesi yarattığı için gebelik sürecinde tüketilmemelidir.Şarküteri ürünlerinden de uzak durulmalıdır.

Mide bulantıları için ne yemeliyim ?

Zencefil: Zencefil araç tutması, hamilelikte yaşanan sabah bulantıları gibi değişik nedenlerle görülen mide bulantılarına iyi gelir. Mide bulantısını hafifletmek için günde 2-3 bardak zencefil çayı içebilirsiniz. Çayı hazırlamak için toz zencefil yerine taze zencefil dilimlerinin kullanılması tavsiye ediliyor.

Sindirimi Kolay Gıdalar: Mideniz bulandığında bol proteinli veya yağ içeren sindirimi nispeten daha zor gıdalar yerine tuzlu kraker gibi atıştırmalıklar yiyebilirsiniz. Tadı ve kokusu çok güçlü olmayan krakerler mide bulantısını bastırabilir.

Limon: Bazı kadınlar gebelikte yaşanan bulantılar için limon kullanmaktadır. Limonun ekşi tadı veya bazen sadece kokusu bile mide bulantısını hafifletmeye yardımcı olur. Daha etkili bir çözüm için hazırladığınız zencefil çayının içine yarım limon suyu sıkabilirsiniz.

Mideyi Boş Bırakmayın: Boş mide bulantının artmasına neden olabilir. Bunun için hafif, midenizi tutacak, çok güçlü kokusu ve tadı olmayan yiyecekler tüketebilirsiniz. Mide suyunu alması ve midenizin dolması için bir parça ekmek içi yiyebilirsiniz.

Su: Sıvı kaybı mide bulantısını şiddetlendiren bir diğer faktördür. Özellikle mide bulantısı yaşadığınız günlerde içtiğiniz su miktarına özen gösterin. Kafeinli içecekler ve enerji içecekleri içmeyin. Suyu bir anda içmek yerine yavaş yavaş için ve suyun çok soğuk olmamasına dikkat edin. Eğer mide bulantısı su kaybı nedeniyle görülüyorsa suyla birlikte kaybettiğiniz mineralleri daha hızlı yerine koymak için potasyum bakımından zengin muz yiyebilirsiniz.

Nane: Bulantının arttığı anlarda 1-2 nane yaprağı çiğnemek veya nane çayı içmek iyi gelebilir. Nane mideyi rahatlatarak bulantının kısa sürede geçmesine yardımcı olur. Ancak mide ekşimesi şikayetiniz varsa nane yemek ekşimeyi arttırabilir.

Elma: Elma, lifli yapısıyla mide bulantısına yol açan toksinlerin vücuttan atılmasını hızlandırır. Tabii bir seferde 2-3 elma yemek bulantıyı şiddetlendirebilir. 1 elmayı dilimleyin ve yavaş yavaş yiyin. 1 avuç fındık veya badem veya leblebi mide bulantısı için iyi bir çözüm olabilir.