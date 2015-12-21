Hamilelikte saç boyanır mı?

Ferti-Jin Kadın Sağlığı ve Tüp Bebek Merkezi Klinik Direktörü, Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Seval TAŞDEMİR; “Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, hamileliğin ilk üç ayında saç boyatmanın tehlikelerini gözler önüne seriyor. Yurt dışından olduğu kadar Türkiye’den de bilim insanlarının yaptıkları araştırmalar gösteriyor ki; hamileliğin ilk üç aylık döneminde saç boyatmak bebeğe ciddi şekilde zarar verebilir. Katarakt veya beyin tümörlerine yol açabilir” diyor.

“21. yüzyılda saç boyaları eskisinden çok daha güvenli olmasına rağmen, saç boyalarının içindeki bazı maddeler gelişmekte olan fetus için risk teşkil edebilir” diyen Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Seval TAŞDEMİR, anne adaylarını uyarıyor; “Hamile kadınlar, formaldehit içeren ürünlerin kaçınarak yaşanması muhtemel riskleri en aza indirebilirsiniz!”.

Ferti-Jin Kadın Sağlığı ve Tüp Bebek Merkezi Klinik Direktörü, Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Seval TAŞDEMİR, hamilelikte saç boyatılması durumunda yaşanabilecek olumsuzluklar hakkında bilgi veriyor:

PLESANTAYI GEÇEREK BEBEĞE ULAŞABİLİR

“Düzleştiriciler ve ağartıcılar gibi saç boyalarının birçok türü de tehlikeli kimyasallar içerir. Bu kimyasallar deri

yoluyla emilir ve annenin dolaşıma girer. Saç boyası ile gelen kimyasallar annenin kanından plasentayı geçerek gelişen fetüsün kan dolaşımına girebilir.

Yapılan araştırmalar göstermiştir ki, özellikle hamileliğin ilk 3 ayında saç boyasına maruz kalan bebeklerde; konjenital katarakt ve nöroblastom görülme sıklığı diğer bebeklere oranla daha fazladır”.

SADECE GÖZÜ DEĞİL SİNİR SİSTEMİNİ DE ETKİLEYEBİLİR

Konjenital katarakt, göz merceğinin doğumdan itibaren tek veya çift taraflı olarak saydamlığını kaybetmesidir.

Nöroblastom ise sinir hücrelerinden çıkan tümördür. Bebeklik çağında en sık görülen kanser türüdür. (Bebeklik çağı kanser vakalarının yüzde 10’unu oluşturur.) Nöroblastom, beyinden tüm vücuda mesaj taşıyan sinir sistemi kaynaklı bir kanser türüdür. Genellikle, böbreküstü bezlerindeki sinir hücrelerinde başlar. Yapılan bazı çalışmalarda, hamilelikte saç boyatmanın nöroblastom riskini 3 kat artırdığı görülmüştür.

RENK DEĞİŞİKLİĞİNİ SONRAYA BIRAKIN

Kullanılan saç boyasının tipi ne olursa olsun (kalıcı, yarı-kalıcı veya bitkisel), içeriklerinin tam olarak bilinmediği kimyasal maddeler içermektedirler.

Kişisel görüşüm, tedbirli davranmak için doğum sonrasına kadar saçların boyatılmaması daha uygundur. Saçlarınızda yapacağınız renk değişikliklerini hamilelik sonrası dönemde yaptırmanız bebeğinizin sağlığı açısından daha risksiz bir seçim olacaktır.

Ancak beyazlarınızı gizlemek veya dip boya yaptırmak istiyorsanız, gebeliğin ilk üç ayından sonra bitkisel saç boyaları kullanabilirsiniz.

KİMYASAL İÇEREN DÜZLEŞTİRİCİLERDEN UZAK DURMALISINIZ

Kimyasal içeren saç düzleştiricilerin ise (sodyum hidroksit ve bisülfit içerirler) kullanılmaları önerilmez. Bu yüzden doğum sonrasına kadar saçlarınızı fön ve düzleştirici maşa yardımıyla düzleştirmenizde veya doğal kalmasında fayda vardır”.