Hamilelikte saç spreyi kullanmayın!

Hamile kadınlar saç spreyinin korkunç etkisine karşı uyarıldı. Uzmanlar erkek çocuklarında en yaygın görülen doğuştan hastalığın sebebinin saç spreylerinde bulunan kimyasallar olabileceğini buldu.

Çocuk doktorları, saç spreyi ve bazı renklendirme şampuanlarını kullanmanın halk arasında peygamber sünneti olarak da bilinen hipospadias riskini arttırdığını söylüyor. Hipospadias her 250 erkekten birinde görülüyor ve ileri yaşlarda kişinin ilişkilerini ve özgüvenini etkileyerek duygusal travmaya neden oluyor. Hastalığın aynı zamanda inmemiş testis ve fertilite problemleriyle de bağlantılı olduğu biliniyor.

Yakın zamanda yapılan bir araştırma, hamilelikte saç bakım ürünleri kullanan annelerin oğullarının bu hastalıkla dünyaya gelme riskinin iki kat daha fazla olduğunu ortaya çıkardı. Bir teoriye göre, ürünlerde bulunan kimyasallar erkeklik hormonlarını bozuyor ve hamileliğin hayati önem taşıyan ilk üç ayında oluşan erkek cinsel organını etkiliyor.

Fransa'da Amiens Üniversite Hastanesi'nde yapılan çalışmada erkek çocuk dünyaya getiren 250 kadın bir araya getirildi. Kadınların kullandığı saç kozmetik ürünleri, kimyasallar ve böcek ilaçları karşılaştırıldı. Diğer ürünlerle hipospadias arasında herhangi bir bağlantı bulunmamasına rağmen saç kozmetik ürünlerinin riski %80'e kadar arttırdığı ortaya çıktı.



Kaynak: Daily Mail

Duygu Bay / PembeNar