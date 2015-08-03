Hamilelikte uçak yolcuğunun püf noktaları

Uçak bileti, otel ve araba kiralama fiyatlarını aynı platformda karşılaştıran uluslararası seyahat arama motoru Skyscanner, uçakla seyahat etmeyi planlayan anne adayları için havayollarının uçuş prosedürlerini araştırdı. Araştırmaya göre, çoğu havayolu şirketi hamileliğin 27. ya da 28. haftasına kadar belgesiz olarak uçuşa izin veriyor. Bu haftalardan sonra yapılacak uçuşlar için ise özel doktor raporları ve belgeler isteniyor.

Hamileyken uçak ile seyahat edecek anne adaylarının planlamalarını, tercih edecekleri havayolunun uçuş prosedürlerine uygun yapmaları gerekiyor. Havayollarının hamile seyahatseverler için uyguladıkları uçuş prosedürleri ise farklılıklar gösteriyor.

Bazı havayolu şirketleri gebeliğin 36. haftasına kadar hiçbir belgeye gerek olmadan hamilelerin uçmasına izin verirken, bazıları ise 27. haftadan sonra sadece özel MEDIF belgesi ile uçuşa olanak sağlıyor. İnternet sitesi ile olduğu kadar mobil uygulamalarıyla da dünyada seyahat etmek isteyenlerin hayatını kolaylaştıran ve en hesaplı alternatifleri sunan Skyscanner, anne adaylarının planlamalarını kolaylaştırmak için havayollarının uyguladığı uçuş izinlerini araştırdı.

Türkiye’deki havayolu şirketlerinin de tüm dünyada olduğu gibi hamileler için farklı uygulamaları bulunuyor. Türk Hava Yolları, Atlas Global ve Onur Air gibi havayolu şirketleri gebeliğin 27. haftasına kadar uçuş için rapor talep etmiyor. Gebeliğin 28. ve 35. haftaları arasında ise bu havayolları seyahat tarihinden 7 gün önce alınan doktor raporu ile uçuşa izin veriyor.

Gebeliğin 35. haftasından sonra anne adayları bu havayolları ile seyahat edemiyor. Pegasus Havayolları gebeliğin 28. haftasına kadar raporsuz uçuşa imkan verirken, 29-36. haftalar arasında seyahat tarihinden en az 7 gün önce alınmış doktor raporu ile uçuşa müsaade ediyor. Gebeliğin 36. haftasından sonra ise Pegasus Havayolları da hamilelerin uçuşuna izin vermiyor.

Skyscanner Türkiye Pazarlama Müdürü Murat Özkök: “Havayollarının hamileler için çeşitli ve farklılık gösteren uygulamaları ve kuralları bulunuyor. Biz de Skyscanner olarak önde gelen havayollarının hamileler için uçuş prosedürlerini araştırarak anne adaylarının işini biraz kolaylaştırmak istedik. Bu çalışmanın hamilelerin seyahatlerinde onlara yardımcı olabileceğini düşünüyoruz” dedi.

Dünyadan farklı uygulamalar

Skyscanner’ın araştırmasına göre, Hollanda’nın havayolu şirketi KLM ve İtalyan havayolu şirketi Alitalia, hamilelerden sağlık raporu talep etmiyor. KLM, gebeliğin 36. haftasına kadar hamilelere uçuş izni verirken bu süreden sonraki gebelik döneminde uçuşlara izin vermiyor.

Alitalia ise gebeliğin son 4 haftasına kadar uçuşa izin verirken, gebeliğin dokuzuncu ayından itibaren uçuş için Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği IATA tarafından sağlanan medikal rapor (MEDIF) talep ediyor.

Hamileyken Uçak Seyahatinin Püf Noktaları

6 Ağustos Perşembe günü 20.00-21.00 saatleri arasında @SkyscannerTR hesabı üzerinden, ünlü blogger ve köşe yazarı Özge Lokmanhekim anne adaylarının “gebelikte uçuş”la ilgili sorularını yanıtlayacak. Kullanıcılar, canlı olarak gerçekleştirilecek seans için öncesinde, Skyscanner Türkiye twittter hesabına #SkyscanneraSor ile sorularını paylaşabilecek ve canlı yayına katılabilecekler.