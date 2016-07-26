Hamilelikte yoga çok önemli!

Yoganın amacının hem fiziksel hem de ruhsal sağlık olduğunu belirten Dr. Alay, “Beden, zihin ve bilinç arasındaki iletişimi ve dengeyi sağlamak zor gibi görünse de başarılabilir. Yoganın bedeni hastalıklara karşı koruduğu ve zinde tuttuğu, ruhu gevşettiğine inanılır.

Bilimsel olarak yaklaşıldığında da sporun bunu sağladığını bilir ve inanırız. Yogada farklı olan esneme, nefes alma ve bununla bedeninizdeki boyun, göğüs kafesi, omurga, pelvis kaslarını gevşetmek kan dolaşımını arttırarak zihni sakinleştirip, stresi azaltmaktır.” dedi.

Gebelikte yogayı 12. hafta ve sonrasında risk faktörü taşımayan kadınlarda önerdiklerini belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Jinekolog Op.Dr. Aslı Alay, şu bilgileri verdi: “Bu egzersizlerde dikkat edilmesi gereken kadında stresi azaltmak, kasları güçlendirmek, eklemlerin esnemesini sağlamak, kilo kontrolü ve doğumu kolaylaştırmaktır. Bu özellikleri barındıran yoga gebelerimize tavsiye ettiğimiz kıymetli bir aktivitedir. Amacımız hamileliği keyifli, stressiz, rahat bir şekilde geçirmektir. Sağlıklı bebek, sağlıklı anne ve kolay, keyifli bir doğum öyküsü. Kuvvetlenen kaslarınız etkisi ile daha az enerji harcayarak rahat bir doğum yapmanız sağlanır.

Dolaşım sisteminizi düzenler, enerjinizi yükseltir. Postürünüzu düzeltir. Egzersiz mutluluk hormonunuzu arttırır stresinizi azaltır. Yoga gebeliğin huzurlu, rahat geçmesine ve kadının bedenini doğuma hazırlamasını sağlar. Yoganın en önemli özelliği olan doğru nefes alma bebeğe giden kan akımını arttırır. Nefes egzersizleri, kadının doğru nefes almayı öğrenmesi doğumda ki eforu açısından da önemlidir. Yoga sırasında öğrendiğiniz gevşeme egzersizleri de ruhsal rahatlama sağlayacak, kaslarınızı dinlendirecektir. Sadece bedenin bir egzersizi değildir, ayrıca ruhunda rahatlamasına gevşemesine yol açan yoga vücuttaki ödemleri azaltmakta, kramplarınızı önlemektedir.

Gebelikteki bulantı kusmaları azaltan yoga, iştahınızı kontrol altına almakta, yaşam enerjisini yükselmekte, bedeninizi ve bebeğinizi olan bağınızı kuvvetlendirmektedir.

Gebelerimizin önemli bir kısmında yanlış bir inanış ise egzersiz ve yoganın sadece normal doğum için gerekli olduğudur. Halbuki eski sezaryanlı olup veya tıbbi nedenlerle sezaryan planlayan gebelerde de yoga gebeliğe pozitif katkıları vardır. Çünkü ister normal ister sezaryan ile doğum olsa da bedeninizi esnetmek, kaslarınızı ve eklemlerinizi gevşetmek, hem sizi hem bebeğinizi rahatlatır. Yoga gebelikte uygun bir egzersiz olup gebeliğin her döneminde ama özellikle 12. Haftadan sonra yapılması önerilir. Gebeliğin son dönemlerine kadar yapılabilen yoga öncesi mutlaka hekiminize danışmalısınız. Yoga bu konu ile eğitim almış uzmanlar tarafından yapılmalı, eğitimlere düzenli katılmalı, bedeninize uygun hareketleri yapmaya özen göstermelisiniz. Doğum sonrasında kadının bedeninin hızlı bir şekilde toparlanmasında, karın kaslarının güçlenmesinde önemli etkisi vardır.”