Hamilelikte yüzmek bunlara iyi geliyor

Gebelerin, bulantıları, sırt ve bel ağrılarının azalması için yüzmesinin faydalı olduğu ancak girecekleri havuz ile denizin temizliğine dikkat etmesi gerektiği bildirildi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Ali Ergün, yaptığı açıklamada, yaz aylarında özellikle gebelerin hem güneş ışınlarına maruz kalma hem de kirli deniz suyu, havuz gibi yerlerden alınabilecek mikroplar konusunda tedbirli olmasının önem taşıdığını belirtti.

Deniz tatili öncesi doktor kontrolü şart!

Anne adaylarına, deniz tatili öncesinde mutlaka hekimlerinden nelere dikkat etmeleri gerektiği noktasında bilgi almalarını öneren Ergün, kanama, erken doğum gibi yüksek riskli olarak tanımlanan gebelerin seyahate çıkmamasının daha uygun olduğunu vurguladı.

Gebelerin, gidecekleri bölgede olası acil durumda başvuracakları sağlık kurumlarını da belirlemesi gerektiğini anlatan Ergün, şunları kaydetti:

"Tıbbi sorun yoksa, gebeliğin 32. haftasına kadar uçak veya karayoluyla seyahat edilmesinde sakınca yoktur. Aslında 32. haftadan sonra da yolculuk yapılabilir ancak bulunulan yerde iyi bir sağlık hizmeti alamama riski nedeniyle yolculuk önerilmemektedir. Çünkü bu gebelik haftasından sonra az da olsa doğumun başlama olasılığı vardır. Karayoluyla seyahatlerde, mutlaka 2-3 saatte bir mola verilmeli, molalarda 10-15 dakika yürüyüş yapılmalı. Trafik, kalabalık ve diğer sorunlar kolaylıkla gebeleri daha duyarlı hale getirebileceğinden, mümkün olduğu kadar sakin ortamlar tercih edilmeli."

"Islak mayo değiştirilmeli"

Doktor bilgisi dahilinde yapılan sporların da hem gebe hem de bebek için faydalı olduğuna dikkati çeken Ergün, özellikle yüzmeyi tavsiye ettiklerini söyledi.

Ergün, "Yüzme gebelikte tüm kas gruplarını çalıştıran faydalı bir spordur. Erken gebelikte bulantı ve kusmaların, geç gebelikte ise sırt ve bel ağrılarının azalmasını sağlar. Yüzmede doz yavaş yavaş artırılmalı, su sporları, dalış gibi etkinlikler yapılmamalı." dedi.

Gebelikte sık sık kramp şikayeti bulunanların, acil bir durumda müdahale şansının olabilmesi için özellikle derin sularda yüzmemesi gerektiğini bildiren Ergün, anne adayının, temizliğinden emin olunmayan havuz ve denizlerden uzak durması gerektiğini dile getirdi.

Ergün, gebelerin, hijyeni sağlanmamış havuz ile sauna ve buhar banyosuna girmemesi ya da atıklara yakın sahilde yüzmemesi gerektiği uyarısında bulundu.

Buralardan çok kolay mikrop kapılabildiğini belirten Ergün, "Gebeler, her açıdan çok daha hassas bir dönemde olduğu için buralar nedeniyle mikroba bağlı enfeksiyon ya da kanama gibi bazı problemlerle karşılaşabilir." diye konuştu.

Havuz ya da denizden hangisinin tercih edilmesi gerektiğine ilişkin değerlendirmede bulunan Ergün, "Bunun yanıtı kesin olarak deniz olmakla beraber, hijyenik, aşırı klorlama yapılmayan havuzlarda da sorun yoktur. Klorlaması yeterli, sirkülasyonu iyi ve temizliği etkili yapılan havuzlar kullanılabilir. Tercih edilen bölgedeki deniz suyunun da değerleri hakkında mutlaka bilgi sahibi olunmalı." dedi.

Denize ve havuza girdikten sonra ıslak mayonun değiştirilerek mikrobun gelişmesi için uygun ortamdan uzaklaşılabileceğini ifade eden Ergün, bu dönemde tampon kullanımının da uygun olmadığını kaydetti.