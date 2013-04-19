Hamileyken adet görmek mümkün mü?

Hamilelik esnasında adet görülmesinin iki muhtemel sebebi olabilir:



Bazı kadınlarda hamilelik esnasındaki hormon seviyesi yeterince yüksek değildir. Bu nedenle hamileliğin ilk 1-2 ayında adet görebilirler. Nadiren olsa da tüm hamilelik süresince adet görülmesi de mümkündür.



Hamilelikteki her kanama adet görme sonucu değildir. Rahim boynundaki polipler ve tubal gebelik gibi sağlık sorunları da kanamaya neden olabilir. Bu tür durumlarda görülen kanama adet kanamasına da benzemez. Bu nedenle hamileliğiniz esnasında az miktarda da olsa kanama görüldüğünde doktorunuza danışın.