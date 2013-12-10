Hamileyseniz dişlerinize iki kere dikkat edin

Medical Park Ordu Hastanesi Dt. Samet Akbaş, anne adaylarının hamilelikten önce ve hamileliğin 4-5. ve 6. aylarında diş hekimlerine başvurmayı ihmal etmemeleri gerektiğini belirtti. Dt. Akbaş, yaptığı konuşmada, “Hamilelik sırasında anne iyi beslenirse ve yeterli ağız diş bakımı yaparsa hamilelik döneminde normal dönemden farklı bir diş sorunu ile karşılaşılmaz. Fakat diş bakımına dikkat edilmezse, hamilelikte oluşan hormonal etkiler sonucunda ağız içinde bazı zararlı değişimler olur. Ağız ve diş sağlığı açısından tüm hamilelik döneminde A, C, D vitaminleri ile fosfor ve kalsiyumdan zengin temel yiyecekler alınmalıdır. Meyve ve sebzeler, süt ve süt ürünleri, tahıllar, et, balık, yumurta gibi besinler dengeli ve yeterli miktarda tüketilmelidir.



Hamilelik süresince annenin, kahvaltı öğününü asla atlamaması ve kahvaltıda yumurta ve sütü ihmal etmemesi gerekmektedir. Ara öğünlerde tatlı tüketmek yerine meyve ve yoğurt tüketerek hem sağlıklı bir ara öğün yapmış olur, hem de şekerli gıdalardan kaçınarak kilo alma riskini minimuma indirmiş olur. Böylece aşırı şekerli gıdalar tüketerek diş sağlığını da riske atmamış olacaktır. Anne karnındaki bebek annenin tüm depolarını tükettiğinden, anne gebelik sonrası vitamin, mineral eksikliği yaşamamak için az az ve sık sık, 3 ana 3 ara öğün yaparak, eksik depolarının tamamlanmasını da sağlamış olur. Hamilelik süresince kendilerine yol göstermesi açısından diyetisyen yardımı almalarında da fayda vardır. Ayrıca bebeğin diş gelişimi de anne karnında başlar. Bu dönemde anne hem kendi sağlığı hem de bebeğinin diş gelişimi için dengeli beslenmeye dikkat etmelidir” şeklinde konuştu.





"Diş bakımını ihmal etmeyin"



Hamilelik süresince günlük ağız ve diş bakımının ihmal edilmemesi gerektiğini ifade eden Diş Hekimi Samet Akbaş, “Anne adayları tarafından, günde en az iki kez diş fırçası ve diş ipi kullanarak, etkili diş bakımı yapılarak plak birikimine engel olunmalıdır. Dişler sabah akşam mutlaka fırçalanmalıdır. Kaliteli ve yumuşak kıllara sahip diş fırçası kullanılmalıdır. Ağız gargaraları ya da ılık tuzlu su ile gargara yapılmalıdır. Özellikle ılık tuzlu su diş etlerini rahatlatır ve dişeti hassasiyetini azaltır. Çok sıcak ve çok soğuk yiyecek ve içeceklerden kaçınılmalıdır. Üç - dört aylık periyotlarla diş taşı temizliği yaptırmak, zorlaşan ağız hijyenini korumak için ideal bir yoldur. Çürüme ve iltihap belirtileri fark edildiğinde zaman kaybetmeden diş hekimine başvurulmalıdır.



Hamilelik sırasında bebeğin organ gelişim evresi olan ilk üç ayda etkili diş tedavisinden kaçınılmalıdır. Tedaviler ikinci üç aya yani gebeliğin 4. 5. ve 6. aylarına ertelenmelidir. Diş tedavileri için en uygun dönem bu dönemdir. Gebeliğin son üç ayı da ilk üç ay gibi hassas bir dönemdir ve acil olmayan diş tedavileri doğum sonrasına bırakılmalıdır. Diş ya da diş eti iltihabı gibi acil durumlarda, var olan enfeksiyonun bebeğin gelişimini, diş tedavisinin olumsuzluklarından daha fazla etkileyebileceği düşüncesi ön plana alınmalı ve kadın hastalıkları ve doğum uzmanının önerileri doğrultusunda diş tedavisi yapılmalıdır” diye konuştu.