Hangi testleri yaptırmalısınız?

Medical Park Göztepe Hastane Kompleksi’nden kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Kadanalı, hamilelik testleriyle ilgili sorularımızı yanıtladı.

Hamilelik nerede ve nasıl başlar?

Erkek spermiyle kadının yumurtasının birleşerek döllenme işleminin gerçekleşmesi kadının tüplerinin içinde olur. Döllenen yumurta, bir anlamda embriyo (cenin), 5-6 gün süren bir yolculuktan sonra tüpün içerisinden rahim boşluğuna ilerler ve beşinci gün rahim boşluğuna düşer ve buraya yerleşir.

Beklenen doğum tarihi nasıl hesaplanır?

Son adet tarihinin ilk gününden itibaren 40 hafta sonra doğum olur. Anlaşılacağı üzere bu 40 haftanın ilk iki haftasında henüz hamilelik yoktur, ancak pratik olması açısından böyle hesaplanır. Bu çoğu kadının kafasını karıştırabilir ancak şu bilinmelidir ki; doktor hamilelik haftasını bu hesaba göre söylerken iki hafta önden gider. Yani son adet tarihinin ilk gününe yedi eklenir, üç ay geriye gidilir ve doğum tarihi hesaplanır.

Hamilelik belirtileri neler?

İlk belirtisi adet gecikmesi. Buna memelerde gerginlik ve uçlarında sızlama, bulantı, uykuya meyil ve yorgunluk eşlik eder. İlerledikçe kilo alma, tansiyon düşmesi ve geçici bayılmalar da görülebilir. Ancak bu belirtilerin hiçbiri kesin gebelik bulgusu değil, kesin bulgu ultrasonda bebeğin görülmesidir. Kan ve idrarda yapılan testler de doğru sonuç verir.

Hamilelik öncesinde kadınlar bir hazırlık sürecinden geçmeli mi?

Hamilelik düşünen kadınlar, bunu doktorlarıyla paylaşmalı. Prekonsepsiyonel danışma denilen görüşmede; kadının genel ve jinekolojik muayenesinin yanı sıra hamilelikte zararlı olabilecek tedaviler, durumlar belirlenerek uygun yönlendirmeler yapılır. Ayrıca folik asit takviyesine de başlanılır.

İlk doktor muayenesine ne zaman ve hangi sıklıkta gidilmeli?

Hamilelik belirtileri olduğunda veya testler olumlu çıktığında doktora gidilmeli. Kontrollerin sıklığı için bir standart yok. Ancak 12-13-21 ve 24’üncü haftalarda ve doğum öncesi dönemlerde doktorunuza gidin. Bilimsel araştırmalar, doktor kontrolünün hem anne adayının hem de bebeğin sağlığı bakımından vazgeçilmez olduğunu gösteriyor.

CiNSiYETi KADINDAN DEĞiL

Bebek cinsiyetini tahmin için hamileliğin ilk haftasında başlayan ve ilk üç ayında yapılan incelemeler var. Ancak cinsiyetin net görülebildiği hafta, 18. Cinsiyeti belirleyen faktörler, hem kadına hem de erkeğe ait. Yani toplumda bilinenin aksine, cinsiyeti sadece annenin genleri belirlemiyor. Bebek hareketlerinin ilk haftalarda hissedilmesi de gerçeği pek yansıtmıyor çünkü hareketlerin 18-20 haftalardan önce hissedilmesi pek mümkün değil.

ULTRASONA ÇOK GiRMEYiN

Ultrasonun bebeklere zarar vermediği kanıtlandı. Yani hamilelere bir zararı yok denebilir. Ancak çok sık veya gereksiz ultrasona girmenin de faydası yok. Ayrıntılı ultrason denen bebeğin bütün özelliklerine ve anatomisine bakan inceleme için ideal zaman, 21-22’nci haftalar.

AMNiYOSENTEZ ZAMANI

Tarama testleri ve ikili test sonuçları, “Bebekte sakatlık var ya da yok” demez. “İhtimal az veya çok” der. İkili test, pozitif çıktığında, yani ihtimal kabul edilebilir değerinin üzerinde olduğunda, kesin tanı için amniyosentez önerilir.

CHECK-UP TESTi

Hamilelik öncesinde kan sayımları, karaciğer ve böbrek fonksiyonları, smear, hepatit, VDRL, HIV, kızamıkçık ve toksoplazma testleri yapılmalı.

iLK ÜÇ AY iKiLi TEST

Hamileliğin ilk üç ayında başvurulan ikili tarama testi, 11-14’üncü haftalarda yapılır. Kromozom hastalıklarının ön tanısı için uygulanır.

TÜM ADAYLAR YAPTIRMALI

İkili test her hamileye yapılır. Bu testte anne karnında serbest beta hCG ve PAP-A diye iki hormon ölçülür. Sonuçlar, ultrasonda bebeğin ense kalınlığıyla karşılaştırılır.