Haptit C Nedir, Nasıl Bulaşır? Hepatit C Testi Nasıl Yapılır, Aşısı Var Mı?

Hepatit C, dünya çapında yaklaşık olarak 70 milyon bireyin mücadele etmiş olduğu bir hastalık çeşididir. Türkiye çapında ise 750 bin bireyin Hepatit C hastası olduğu tahmin edilmektedir. Karaciğer yetmezliği gibi pek çok sağlık sorununa sebep olan bu hastalık için günümüzde tam olarak iyileşme sağlayan ilaçlar bulunmuş olup kullanılmaktadır.



Hepatit C Nedir?



Hepatit C, çok yaygın bir şekilde görülen, virüs kaynaklı bulaşıcı enfeksiyondur. Tedavi edilmediği zaman, karaciğerlere zarar verip karaciğer kanserine ve siroza sebep olur. Günümüzde geliştirilmiş ilaçlar ile hastalık başarılı bir biçimde tedavi edilebilir. Hepatit C, RNA virüsüdür. Bununla beraber bilinen en ufak virüslerin içerisinde yer alır. Hepatit C virüsü, genellikle cinsel ilişki ve kan yolu ile bulaşmaktadır.



Hepatit C; akut ya da kronik şekilde iki biçimde gelişebilmektedir. Akut Hepatit C, virüsün bulaşmasından sonra 6 ay boyunca süren kısa zamanlı bir rahatsızlıktır. Hasta bireylerin pek çoğunda akut Hepatit C, kronik hale dönüşmektedir. Kronik Hepatit C, yaşam boyu devam eden, ciddi sağlık problemlerine ve ölüme neden olan bir durumdur. Bu hastalığın aşısı bulunmamaktadır.



Hepatit C Nasıl Bulaşır?



Hepatit C'nin bulaşma yolları;



- Hepatit C virüsüyle enfekte olan organların nakil edilmesi,

- Enfeksiyon riski bakımından kontrol edilmemiş kan ve kan ürünlerinin nakil edilmesi,

- Hepatit C ile enfekte olan kanlı kişisel hijyen ürünlerinin ortak kullanılması,

- Steril olmayan malzemelerle piercing ve dövme yapmak,

- Enjeksiyon iğnesi gibi damar içi malzemelerinin birçok kişi açısından kullanılması,

- Doğru bir şekilde sterilize edilmeyen aletler ile yapılan diş tedavileri,

- Steril olmayan kozmetik ve tıbbi malzemelerin ortak kullanımı,

- Enfeksiyon riski bakımından kontrol edilmemiş hemodiyaliz makinesi ile diyalize girmek,

- Nadir de olsa korunmasız cinsel ilişkiyle Hepatit C virüsü kapmak mümkündür.



Hepatit C Testi Nasıl Yapılır?



İlk önce tarama testi şeklinde kanda Hepatit C virüsüne karşı oluşan antikoru saptayan tarama testi istenir. Neticenin pozitif çıkmasıyla ikinci bir testle doğrulama yapılır. Anti- HCV testinin pozitif çıkması, bireyin Hepatit C virüsüne yakalandığını gösterir. Enfeksiyonun devam edip etmediğini anlamak için başka testler de yapılabilmektedir.



Hepatit C Aşısı Var mı?



Hepatit C'nin aşısı henüz bulunamamıştır. Bu konu hakkında çalışmalar ise devam etmektedir. Rahatsızlıktan korunmak adına genel olarak temizlik kurallarına uymak, başka kişilerin kullandığı iğne jilet gibi malzemelerin kullanılmaması alınacak önlemler arasında yer almaktadır.



Hepatit C'nin Belirtileri Nelerdir?



Akut Hepatit C belirtileri; pek çok kişide kendini belli etmese de bazı kişilerde; iştahsızlık, kusma, bulantı, ateş, karın ağrısı, halsizlik, idrarın renginde koyulaşma, eklem ağrıları, sarılık gibi sıralanabilir.



Kronik Hepatit C hastalarının çoğunda belirti yoktur. Karaciğerde hasar oluşması mümkündür. Pek çok durumda karaciğer hastalığı ileri boyutlarda olana dek hastalık herhangi bir belirtiye neden olmaz. Kronik Hepatit C çoğu kez rutin şekilde yapılan karaciğer enzimlerinin kontrolü ile fark edilmektedir.



Hepatit C Tedavisi



Hepatit C'ye erken yakalanılmasıyla tedavi şansı oldukça yüksektir. Bu hastalar çoğu zaman başka sebeplerle incelendikleri zaman ya da kan bağışında bulundukları zaman saptanırlar. Hastalığın gidişatını izlemek adına bazı testler kimi zaman karaciğer biyopsisi yapılarak değerlendirilmektedir. Alınacak olan önlemler ve yapılacak tedaviler, belirtiler doğrultusunda planlanır.