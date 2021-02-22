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22.02.2021 - 11:53 |

Haşimato Hastalığı Nedir? Haşimato Tiroidi Tedavi Edilmezse Ne Olur?

Haşimato hastalığı günümüzde oldukça yaygın bir hale gelmiştir. Bu sebeple insanlar bu hastalığı ve nedenlerini merak etmektedir. ''Haşimato nedir? Haşimato tiroidi tedavi edilmezse ne olur?'' sorularının cevaplarını sizler için derledik.

Haşimato Hastalığı Nedir? Haşimato Tiroidi Tedavi Edilmezse Ne Olur?
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Haşimato rahatsızlığı insanların bağışıklık sistemindeki kodlama hatası sebebi ile ortaya çıkan bir hastalık türüdür. Özellikle son yıllarda bu hastalıkta artış yaşandığı görülmektedir. 

Haşimato Hastalığı Nedir?

Bu rahatsızlık otoimmün yolu ile vücuda saldırarak, tiroit bezlerinin çalışmasına engel olan bir hastalık türüdür. Bağışıklık sistemi sağlıklı olduğunda vücuda giren zararlı mikroorganizmalar ile savaşırlar. 

Kişi Haşimato hastası olduğu zaman bağışıklık sistemi üretmiş olduğu antikorları tiroit bezine yollar ve bu bez çalışmayı durdurur. Bu hastalık hipotiroidin başlıca sebebidir ve teşhisi çok geç olmaktadır.

Haşimato Tiroidi Tedavi Edilmezse Ne Olur?

Haşimato hastalığının tanısında hastadan kan testi alınır. Bunun sonucunda TSH, T3 ve T4 hormon değerlerine bakılmaktadır. Eğer kişide TSH değeri olması değerin üstündeyse bu hipotiroidin sebebidir. Hipotiroidin iki ana sebebi bulunur. Bunlardan biri haşimato diğeri ise iyodun vücutta eksik olmasından kaynaklanır. 

Hastalığın sebebinin haşimato olması durumunda TSH hormonunun düşmesi için doktorunuz ilaç tedavisi uygular. Haşimato hastalığının tedavisi oldukça basittir. Ancak tedavi edilmezse bu hastalığın zararları oldukça fazla olmaktadır. 

Haşimato hastalığı tedavi edilmediği durumlarda hastalık ilerleyecektir. Bu durumda da kişilerde düşük, kısırlık, sakat bebeklerin dünyaya gelmesi, guatr, yüksek kolesterol, miksödem ve çeşitli ruhsal problemler ortaya çıkar. Eğer kişilerde haşimato rahatsızlığı belirtileri varsa mutlaka bir doktora görünmesi ve tedaviye başlaması gerekmektedir.

Haşimato Hastalığı Belirtileri Nelerdir?

Yorgunluk

Sebebi belli olmayan kilo artışları

Depresyon belirtileri

Kabızlık

Kaslarda meydana gelen güçsüzlük

Kadınlarda adet düzensizlikleri

Cilt kuruluğu

Yoğun bir şekilde saç dökülmesi

Sürekli enfeksiyon kapma hastalığın belirtileri arasındadır.

Yukarıdaki belirtilerden bir ya da birkaçı sizde varsa mutlaka bir doktora görünmeniz gerekmektedir.

Haşimato Tiroidi Nedeni Nedir?

Bu hastalık bağışıklık sisteminde meydana gelir. Üretilen antikorlar tiroit bezine zarar vermeye başlamaktadır. Haşimato hastalığının kesin sebebi hala bilinememektedir. Ancak günümüzde pek çok kişide görülebilen bir hastalıktır. 

Yapılan araştırmalar hastalığı tetikleyen bir tür virüs ya da bakteri olduğu yönündedir. Bunun yanında genlerde meydana gelen kusurlarında hastalığa neden olduğu düşünülmektedir. 

Haşimato Tirodini Tetikleyen Faktörler Nelerdir?

Yapılan araştırmalara göre hastalığı tetikleyen bazı risk unsurları olduğu ortaya çıkmıştır. 

Bu hastalık kadınlarda daha çok görülmektedir.

Özellikle orta yaşlı kesimde görülme olasılığı çok daha fazladır.

Radyasyona yüksek oranda maruz kalmak, hastalığın riskini artırmaktadır.

Aile geçmişinde tiroid rahatsızlıklarının olması bu hastalığın gelişim riskini artırır.

Romatoid artrit, lupus veya tip 1 diyabet haşimato hastalığının oluşma riskini artıran faktörler arasında yer almaktadır.

Haşimato hastalığının tedavi edilmemesi durumunda bazı komplikasyonlar ortaya çıkabilir. Bunlar;

Miksödem oluşumuna neden olabilmektedir. 

Haşimato hastalığının erken döneminde kişilerde depresyon problemleri görülme sıklığı oldukça fazladır.

Hastalık tedavi edilmezse çeşitli kalp sorunları da ortaya çıkabilmektedir.

Haşimato rahatsızlığının sebep olduğu en büyük rahatsızlıklardan biri de guatrdır. 

Haşimato hastası olan kadınların doğurduğu bebeklerde doğum defektleri görülme olasılığı oldukça fazladır. Bu sebeple Haşimato hastalığı olan anne adaylarının doktor kontrolünde gebe kalması ve süreci doktorun tedavi etmesi oldukça önemlidir.

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