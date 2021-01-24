Haşimato nedir? Haşimato tiroidi belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir?

Haşimato, ilk kez Japon bilim adamı Akira Haşimato tarafından 1912 senesinde tanımlanan bir hastalıktır. Haşimato, hipotirodizm hastalığının en önemli sebeplerinden biri olarak gösterilmektedir. Hatta hipotirodizm hastalığının %90 oranında haşimato nedeni ile oluştuğu belirtilmektedir. Tedavisi ihmal edilmemesi gereken ciddi bir otoimmün hastalıktır. Bu hastalıkta bağışıklık sistemi sağlıklı hücrelere saldırarak tiroid bezinin daha az salgı yapmasına yol açmaktadır.

Haşimato nedir?

Haşimato, bağışıklık sisteminin şaşkınlaşarak tiroit bezine saldırması ile oluşan bir tiroit hastalığı türü. Haşimato hastalığına bağlı hipotiroidi çoğunlukla sinsice başlayan ve belirtileri aylar içinde yavaşça ilerleyen bir hastalıktır. Uzun süre tedavi görmeyen ve şiddetli hipotiroidik hastalar miksödem komasına girebilmektedir. Haşimato hastalığının tanısı Anti-TPO testi ile konulmaktadır. Hastalığın takibi ise T3, T4, TSH ölçümleri ile yapılmaktadır.

Haşimato tiroidi belirtileri

Haşimato hastalığının klinik bir bulgusu olmadığından görülen belirtiler hastalığa özgü değildir. Genellikle kabızlık, kilo alma, yorgunluk, kolay üşüme, cilt kuruluğu, seste değişiklik gibi belirtilere sıklıkla rastlanmaktadır. Bu belirtilere ek olarak aşağıdaki belirtilerde görülmektedir:

- Sinirlilik

- Adet düzensizlikleri

- Dilde büyüme

- Depresyon

- İştahsızlık

- Konuşmada yavaşlama

- Soluk cilt rengi

- Gözaltlarında ve yüzde şişme

- Unutkanlık

- Hareketlerde yavaşlama

- Konsantrasyon bozukluğu

- Nabız sayısında düşme

Haşimato tedavi yöntemleri nelerdir?

Haşimato hastalığının tedavisinde genel olarak ilaç tedavisi uygulanmaktadır. İlaç kullanımı ile birlikte düzenli bir şekilde egzersiz yapılması ve yeterli, sağlıklı, dengeli bir diyet uygulanması tedaviyi desteklemektedir. İlaçlar 6-8 hafta kullanıldıktan sonra tekrar kan testi yapılmaktadır. İlaç kullanımında doktorlar tarafından hasta için uygun olan dozlar belirlenir. Bu ilaçlar, doktor önerisi dışında artırılıp azaltılmamalıdır. İlaç kullanımı, keyfi olarak doktora danışmadan kesinlikle bırakılmamalıdır.

Haşimato hastalığı hangi risk gruplarında daha çok görülür?

Haşimato hastalığı bazı risk gruplarında daha yaygın olarak görülmektedir. Bu risk grupları:

- Sigara içenler,

- Hamileler,

- Tip 1 diyabet, Vitiligo, Lupus, Çölyak Hastalığı, Addison Hastalığı, Romatoid Artrit, Pernisiyöz Anemi ve Hepatit gibi otoimmün rahatsızlığı olanlar.

Her yaşta görülebilen bir hastalık olmasına rağmen özellikle genç ve orta yaş grubunda daha yaygın olarak karşılaşılmaktadır.