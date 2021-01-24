Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSağlık Haberleri Haşimato nedir? Haşimato tiroidi belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir?
24.01.2021 - 10:04 |

Haşimato nedir? Haşimato tiroidi belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir?

Haşimato hastalığı, hem kadın hem de erkekleri ilgilendiren bir hastalık olup hastaların %90'ını kadınların oluşturduğu bilimsel olarak tespit edilmiştir. Haşimato ya da kronik lenfositik tiroidit olarak adlandırılan hastalıkta, tiroid bezinin çalışmasında sorunlar oluşmaktadır. Yakından öğrenmek isteyenler için haşimato nedir? Haşimato tiroidi belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir? İşte, tüm detaylar.

Haşimato nedir? Haşimato tiroidi belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir?
ABONE OL

Haşimato, ilk kez Japon bilim adamı Akira Haşimato tarafından 1912 senesinde tanımlanan bir hastalıktır. Haşimato, hipotirodizm hastalığının en önemli sebeplerinden biri olarak gösterilmektedir. Hatta hipotirodizm hastalığının %90 oranında haşimato nedeni ile oluştuğu belirtilmektedir. Tedavisi ihmal edilmemesi gereken ciddi bir otoimmün hastalıktır. Bu hastalıkta bağışıklık sistemi sağlıklı hücrelere saldırarak tiroid bezinin daha az salgı yapmasına yol açmaktadır. 

Haşimato nedir?

Haşimato, bağışıklık sisteminin şaşkınlaşarak tiroit bezine saldırması ile oluşan bir tiroit hastalığı türü. Haşimato hastalığına bağlı hipotiroidi çoğunlukla sinsice başlayan ve belirtileri aylar içinde yavaşça ilerleyen bir hastalıktır. Uzun süre tedavi görmeyen ve şiddetli hipotiroidik hastalar miksödem komasına girebilmektedir. Haşimato hastalığının tanısı Anti-TPO testi ile konulmaktadır. Hastalığın takibi ise T3, T4, TSH ölçümleri ile yapılmaktadır. 

Haşimato tiroidi belirtileri 

Haşimato hastalığının klinik bir bulgusu olmadığından görülen belirtiler hastalığa özgü değildir. Genellikle kabızlık, kilo alma, yorgunluk, kolay üşüme, cilt kuruluğu, seste değişiklik gibi belirtilere sıklıkla rastlanmaktadır. Bu belirtilere ek olarak aşağıdaki belirtilerde görülmektedir: 

- Sinirlilik

- Adet düzensizlikleri

- Dilde büyüme

- Depresyon

- İştahsızlık

- Konuşmada yavaşlama

- Soluk cilt rengi

- Gözaltlarında ve yüzde şişme

- Unutkanlık

- Hareketlerde yavaşlama

- Konsantrasyon bozukluğu 

- Nabız sayısında düşme

Haşimato tedavi yöntemleri nelerdir?

Haşimato hastalığının tedavisinde genel olarak ilaç tedavisi uygulanmaktadır. İlaç kullanımı ile birlikte düzenli bir şekilde egzersiz yapılması ve yeterli, sağlıklı, dengeli bir diyet uygulanması tedaviyi desteklemektedir. İlaçlar 6-8 hafta kullanıldıktan sonra tekrar kan testi yapılmaktadır. İlaç kullanımında doktorlar tarafından hasta için uygun olan dozlar belirlenir. Bu ilaçlar, doktor önerisi dışında artırılıp azaltılmamalıdır. İlaç kullanımı, keyfi olarak doktora danışmadan kesinlikle bırakılmamalıdır.

Haşimato hastalığı hangi risk gruplarında daha çok görülür? 

Haşimato hastalığı bazı risk gruplarında daha yaygın olarak görülmektedir. Bu risk grupları: 

- Sigara içenler,

- Hamileler,

- Tip 1 diyabet, Vitiligo, Lupus, Çölyak Hastalığı, Addison Hastalığı, Romatoid Artrit, Pernisiyöz Anemi ve Hepatit gibi otoimmün rahatsızlığı olanlar.

Her yaşta görülebilen bir hastalık olmasına rağmen özellikle genç ve orta yaş grubunda daha yaygın olarak karşılaşılmaktadır. 

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Bugün düşünce dünyanızda hareketlisiniz ve bolca konuşma olabilir. Kendinizi zihinsel açıdan daha güçlü hissedebileceğiniz bir gündesiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün eşinizin ya da başkalarının kaynaklarından yararlanabilirsiniz. Maddi konular, kaynaklar üzerinde daha çok durabilirsiniz. Elinizdekileri israf etmemeye bakmalısınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün Ay burcunuzda ilerlerken çok şey yapabilir ve kendinizi duygusal açıdan güçlü hissedebilirsiniz. Yeni başlangıçlar, yeni istekler içerisindesiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün biraz daha temkinli olmanızda fayda var. Aşırı riskli durumlara ya da gizli kalmış durumlara bulaşabilirsiniz. Kendi duygularınızı anlamaya bakın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün beklentilerinizde daha kararlı ve mücadeleci olabilirsiniz. Gelecek yönünde işe yönelik planlar da mümkün. Kendinizi meşgul etmeniz zor değil.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün ailevi konularda ve ilişkilerinizde daha dengeli ve esnek olmaya özen göstermelisiniz. Ortaklaşa konulara anlayışla yaklaşmak gerekebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün sevdiklerinizle daha mutlu olabilirsiniz. Ödüllendirici imkanlar, eğlenceli uğraşlar gündeme gelebilir. Yaratıcı uğraşlar var. Tembellik de güzel.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün ortaklaşa imkanlar bulmanız mümkün. Eşinizin ya da başkalarının imkanlarından da yararlanabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün eşinizle ilgili konularda olumlu gelişmeler mümkün. Aynı zamanda başkalarından gelen destekler ve haberler alabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Hafta sonu olmasına karşın bugün çok uğraşı gerektiren bir durum olabilir. Ne yapıyor iseniz daha kararlı ve başarılı olabileceğiniz bir gündesiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yaratıcı uğraşlar ve sevdiklerinizle ilgili konularda daha tutkulu ve isteklisiniz. Pek çok alanda kararlılık göstererek kendinizi gösterebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün ailevi işlere odaklanabilir ve evle daha çok ilgilenebilirsiniz. Ancak zevklerinizde aşırılıklara gitmeniz de mümkün. Evde çok hareket var.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Dr. Gökhan Güler
Dr. Gökhan GülerDoğal Saç Kalınlaştırma
Uzman Diyetisyen Esra Işıkdemir
Uzman Diyetisyen Esra IşıkdemirHer kalori denk midir?
Asuman Korugan
Asuman KoruganYapboz parçası
Dr. Fzt. Mehmet Ünal
Dr. Fzt. Mehmet ÜnalYağ dokusu ve bağışıklık sistemi arasındaki etkileşim
R.Hakan Kırkoğlu
R.Hakan KırkoğluBiden-Harris ortak haritası
Nilüfer Pazvantoğlu
Nilüfer Pazvantoğlu2021 dekorasyon trendleri
Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Yılmaz Yozgat
Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Yılmaz YozgatAkut romatizmal ateş hakkında bilinmesi gerekenler
Merve Karataşlı
Merve KarataşlıKarantina beslenmesi nasıl olmalı?
Senem Aydın
Senem AydınSanat ilham veriyor
Op. Dr. İlsun Aka
Op. Dr. İlsun AkaDekolte estetiği
En Çok İzlenen Videolar
Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?
Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?
Kısa sürede estetik bir gülüşe sahip olunabilir mi?Kısa sürede estetik bir gülüşe sahip olunabilir mi?
Uzaktan eğitimde çocuğunuzun okul başarısını nasıl destekleyebilirsiniz?Uzaktan eğitimde çocuğunuzun okul başarısını nasıl destekleyebilirsiniz?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Haşimato nedir? Haşimato tiroidi belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir?

Haşimato nedir? Haşimato tiroidi belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir?

Göz kuruluğu belirtileri nelerdir? Göz kuruluğuna ne iyi gelir, tedavi yöntemleri nelerdir?

Göz kuruluğu belirtileri nelerdir? Göz kuruluğuna ne iyi gelir, tedavi yöntemleri nelerdir?

Gluten alerjisi (gluten intoleransı) nedir? Gluten alerjisinin belirtileri nelerdir?

Gluten alerjisi (gluten intoleransı) nedir? Gluten alerjisinin belirtileri nelerdir?

Fibromiyalji nedir? Fibromiyalji belirtileri nelerdir, nasıl tedavi edilir?

Fibromiyalji nedir? Fibromiyalji belirtileri nelerdir, nasıl tedavi edilir?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet