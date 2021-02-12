Hasır Çanta Yapımı Ve Malzemeleri: Evde Hasır Çanta Nasıl Yapılır?



Evde çanta yapımı son zamanlarda oldukça popüler hale gelmiş bir durumdur. Herkes kendi istediği modellere sahip olan çantaları tasarlarken aynı zamanda da evde bulunan malzemeleri değerlendirmiş oluyor. Sizde oldukça kolay bir şekilde evinizde bulunan malzemeler ile bir çanta yapmayı deneyebilirsiniz.



Kağıttan Çanta Yapımı ve Malzemeleri

● Kartonları ve kağıtları kullanarak oldukça güzel hediyelik çantalar yapmanız mümkündür. Öncesinde yapacağınız çantayı bir kağıda çizmeniz işinizi kolaylaştıracaktır.

● Kağıda çizdiğiniz çantayı tasarlamak için artık tek yapmanız gereken kağıtları ölçerek eşit olacak şekilde kesmektir.

● Kestiğiniz kartonları veya kağıtları öncesinde istediğiniz şekilde renklendirebilirsiniz Sonrasında ise kağıtlarınız yapıştırmak için hazır hale gelecektir.

● İlk olarak çantanızın taban kısmını belirlendikten sonra kenar kısımlarında yapıştırmalısınız.

● Eşit parçalardan oluşan kağıtları yapıştırma işlemini tamamladıktan sonra kurumasını bekleyiniz.

● Çantanızın sapları için seçtiğiniz malzemeyi de küçük deliklerin içerisinden geçirerek bağlayabilirsiniz.

● Sonrasında ise kullanıma hazır hale gelecektir.

Malzemeler:

● İstenilen renkte kağıt veya karton

● Kalem

● Makas

● Yapıştırıcı

● Çantanın sapı için ip

Evde Hasır Çanta Nasıl Yapılır?

● Hasır son zamanlarda en fazla kullanılmakta olan malzemeler arasında gösterilmektedir. Her alanda olduğu gibi çanta yapımında da sıklıkla kullanılan bir malzemedir.

● Yaz aylarının vazgeçilmezi hasır çantaları siz de evinizde kolaylıkla yapabilirsiniz.

● Üstelik hasır çanta yapımı için ihtiyacınız olan malzemeler sandığınız kadar da fazla değildir.

● Evde hasır çanta yapmak için, hasır bir ip satın almanız yeterli olacaktır.

● Kolay örgü teknikleri uygulayarak son derece güzel modeller ortaya çıkarabilirsiniz. Oluşturduğunuz motifleri birbirine diktiğiniz de çıkan sonuç sizlerin de çok hoşuna gidecektir. Kolay motifler ile son derece şık bir hasır çanta elde edebilirsiniz.

● Son olarak çantanıza hasır iplerden oluşan bir sap kısmı eklemeyi de unutmayın.

● Sap kısmını da çantaya diktikten sonra çantanız artık kullanıma hazırdır.