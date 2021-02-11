Havuz Yapımı Ve Malzemeleri: Havuz Yaptırma Maliyeti (Fiyatları) Nedir?



Zaman içerisinde lüks yaşam olmaktan çıkarak artık müstakil evlerde bir ihtiyaç haline gelen havuzlar, değişik maliyetler üzerinden ele alınabilmektedir. Bu maliyetler havuzlar adına ihtiyaç duyulan malzemeler kapsamında öne çıkıyor.



Havuz Yapımı Malzemeleri



Mekanın tasarımına bağlı olarak günümüzde birçok değişik havuz modelleri bulunuyor. Lüks tasarımdan klasik modellere kadar havuzlar, aynı zamanda kapalı veya açık şekilde ele alınabilmektedir. Tabii malzemeye bağlı olarak maliyetler de değişkenlik gösterir. Temel anlamda ise havuz yapımı için belli başlı Bazı malzemeler öne çıkmaktadır.



- Havuz için gerekli boru tesisatları

- Pompa ve filtre ekipmanları

- Beton malzemesi

- Özel yalıtım malzemesi

- Çimento, kum, mermer ve pigment tozu karışımı harcı

- Havuz ya da prefabrik için özel malzemeler

- Özel ekipman ve aksesuar ürünleri



Genel olarak bu malzemeler amaca uygun olarak havuzun boyutları ve kalitesi kapsamında değişkenlik gösterir. Ancak temel anlamda havuz yapılmak istendiğinde bu malzemeler kullanılır. Böylece tasarımına ve mimari yapısına bağlı olarak, mekana uygun yapılacak havuz uzun yıllar güvenli biçimde kullanılabilir.



Havuz Nasıl Yapılır?



Havuz yapılması için sadece inşası ele alınmaz. Aşamalı bir biçimde belli başlı bazı kriterler ön plana çıkarılır ve tamamlanır. Özellikle tüm gerekli izinler ve malzemeler ile birlikte işçilik ele alınmak suretiyle, sıralı biçimde işlem gerçekleşir. Bu konuda havuz yapımı için ele alınması gereken belli başlı bazı aşamalar ön plana çıkıyor.



- Öncelikle şekil ve derinlik ile beraber malzemeye bağlı olarak havuz mimari projesi ele alınır.

- Daha sonra imara uygun şekilde projeye bağlı olarak imar ruhsat alınır.

- Mevsim seçimi yapılmalıdır ve özellikle ılıman iklimlerde havuz inşaatına başlanır.

- Havuz filtrasyon sistemi seçimi yapılır.

- Havuz suyu dezenfeksiyon tasarımı ele alınır ve yapılır.

- Ardından uygulamaya geçilir ve havuz ortaya çıkmaya başlar.



Tüm aşamalar ile beraber aynı zamanda havuz için elbette belli bir maliyet söz konusudur. Bu maliyet malzemenin kalitesi ile beraber miktarına bağlı olarak değişkenlik gösterir. Özellikle havuz tipi, havuzun formu ve büyüklüğü, montaj ve beton masrafı, ekipman ile aksesuar kalitesi gibi birçok unsur maliyet açısından değişkenlik yaratır. Bu sebepten dolayı bütün bu unsurlar ele alınmak suretiyle uygulama gerçekleşmelidir.