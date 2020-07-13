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13.07.2020 - 17:50 |

Havuzda ya da denizde kulağımıza su kaçarsa ne olur?

Covid-19 önlemleri kapsamında kontrollü sosyal hayat dönemine geçilmesi ve tatil merkezlerinin gerekli önlemleri alarak müşteri kabulüne başlaması ile tatil merkezleri de hareketlendi. Bu süreçte beklenen sağlık problemlerinden olan havuz ve denize girme sonucu ortaya çıkabilen hastalıklar ile alakalı Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr. İbrahim Akın merak edilenleri anlattı

Havuzda ya da denizde kulağımıza su kaçarsa ne olur?
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Kulak Burun Boğaz hekimleri olarak yaz sezonunun gelmesi ile birlikte karşılaştığımız bazı hastalıklar bulunuyor.. Bunların başında kulağa su kaçması sonucu oluşan oldukça ağrılı olan dış kulak yolu enfeksiyonları, havuza veya denize uygun olmayan bir şekilde atlanması ile oluşan kulak zarında oluşan delikler bu hastalıkların başında geliyor.

Kulağa kaçan su enfeksiyona yol açabilir

Öncelikle herkesin kulağına su kaçırmama konusunda duyarlı olması önemli. Kulak zarı delik olan hastalarımızın bu konuda çok daha dikkatli olması lazım, aksi halde kulağa kaçan su, zar delik olduğu için orta kulağa ulaşıp enfeksiyona yol açar ve işitme kaybında artışa da sebep olur. Kulağa kaçan su dış kulağın nemlenmesine, koruyucu bariyerin bozulmasına ve enfeksiyonlara zemin hazırlar. 

Kulak tıpaları ne işe yarıyor?

Denize ve havuza girecek kişilere eczanelerde satılan su geçirmeyen kulak tıpalarını önermekteyiz.

Havuz ya da denizden çıktıktan sonra kulağınızı böyle silin

Ayrıca havuzdan veya denizden çıktıktan sonra kulak çöpü kullanmadan havlu peçete ile kulak deliğinin girişi silinerek kulaktaki nemi azaltmakta yapılması gereken basit önlemlerden biri.

Bu basit önlemleri alarak tatilinizi sağlıklı bir şekilde geçirebilirsiniz. Kulağınızda ağrı, işitme kaybı gibi belirtiler olduğunda herhangi bir ilaç kullanmadan direkt bir KBB uzmanına başvurmayı ihmal etmeyin.

 

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