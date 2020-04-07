Hayat tarzınız cildinizi nasıl etkiliyor?

Çok fazla şeker yiyorsanız...



Kurabiye, kek ve abur cubur gibi tatlı yiyecekler ruhunuzu memnun etse de, cildinize iyi gelmezler. Araştırmalar, şekerin cildinizin zamanla ürettiği kolajen miktarını azaltabileceğini gösteriyor. Şekeri seviyorsanız, hamur işleri ve şekerli içecekleri meyve ve taze sıkılmış meyve suları ile değiştirmeyi düşünün. İçlerindeki antioksidan komplekslerinin cildinizin daha parlak görünmesine ve serbest radikallerle savaşmasına yardımcı olabileceği ek fayda ile tatlı için duyduğunuz özlemi dengeleyebilirsiniz.







Alkol tüketimi

Alkol bedeniniz için olduğu kadar cildiniz için de zararlıdır. Alkol cildinizde kuruluk yaratabilir. Nem olmadan cildiniz donuk ve kuru görünebilir.

Bronzluk tutkusu

Güneş cildi en hızlı yaşlandıran etkendir. Bu nedenle aşırı bronzlaşma tutkusu ile solaryuma girmek özellikle cildiniz için korkunç bir tercihtir. Güneş hasarı kalıcı bir hasardır. Birkaç yıl önce edindiğiniz bir güneş yanığı daha sonra karanlık lekeler veya kırışıklıklar şeklinde karşınıza çıkabilir. Güneşe maruz kaldığınız her an en az SPF 15 içeren bir güneş koruyucu kullandığınızdan emin olun.

Sigara kullanımı



Hiç şüphesiz sigara içmenin sağlığınız için inanılmaz derecede kötü olduğunu ve aynı zamanda bir cilt hasarı kaynağı olduğunu duydunuz. Sigara içtiğinizde, cildinizi daha cansız gösterebilecek ve cilt tonu problemleri yaşatacak içerikler ile karşılaşırsınız. Bu kötü alışkanlık için tek çözüm onu ​​bırakmaktır.



Yeterince uyumamak

Uyku eksikliği sizi yakalayacak ve cildinizde de görünecektir. Çünkü cildiniz geceleri uyurken kendini onarır. Mümkünse, vücudunuzun kendini yenilemesine yardımcı olmak için en az altı saat uyumak çok önemlidir. Uykudan kaçınarak üretken olduğunuzu düşünseniz bile, sürekli uyku eksikliği yaşlanma sürecini hızlandırabilir.