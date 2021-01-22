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22.01.2021 - 14:44 |

Hazımsızlık Nasıl Geçer, Ne İyi Gelir? Mide Hazımsızlığına İyi Gelen Besinler

Dispepsi olarak bilinen hazımsızlık, çeşitli besinler tüketilmesi ya da ağır yiyecekler yenilmesi sonucunda vücutta oluşan problemlerden biridir. Hazımsızlığa ne iyi gelir sorusu için çeşitli cevaplar sunulmaktadır. Yemek sırasında ya da sonrasında oluşan ağrı ve nefes darlığı rahatsızlıkları ile hazımsızlık oluşumu görülmektedir. Hazımsızlık problemi nasıl geçer ve neler iyi gelir sorularını sizler için derledik.

Hazımsızlık Nasıl Geçer, Ne İyi Gelir? Mide Hazımsızlığına İyi Gelen Besinler
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 Hazımsızlık, hem midede hem de bağırsaklarda oluşan rahatsızlıklardan biridir. Hafif ya da şiddetli şekilde görülen bu rahatsızlık, günlük yaşamı etkileyen faktörlerden biridir. Özellikle sürekli olarak hazımsızlık yaşayan kişilerin tedavi edici yöntemlere başvurması önerilmektedir.

 Hazımsızlık Nasıl Geçer?

 Hazımsızlık, genellikle midede ve bağırsaklarda oluşan rahatsızlıklardan biridir. İlk olarak karın ağrısı şeklinde başlayan bu durum daha sonra bağırsakları etkilemektedir. Hazımsızlık yaşayan kişiler bu durumun tedavi edilmesi için çeşitli yöntemlere başvurmaktadır. Bu yöntemler arasında en etkili çözüm bitki çaylarıdır. Hafif bitki çayları, tüketilen besinlerin sindirilmesi ve bağırsaklardan rahatlıkla geçebilmesini sağlamaktadır. Hazımsızlık için bir diğer yöntem ise gün içerisinde iki şişe soda tüketilmesidir. Soda besinlerin hazmını kolaylaştıran içeceklerin başında yer almaktadır.

 Hazımsızlık probleminin yenilmesindeki en etkili yöntemlerden biri ise düzenli spor ve egzersiz hareketleridir. Aynı zamanda beslenmesine dikkat eden kişilerde hazımsızlık gibi rahatsızlıklar da görülmemektedir. Hazımsızlık yaşayan kişilerin lifli gıdaları tüketmeye ağırlık vermesi önerilmektedir. Aynı zamanda sigara ve alkol tüketen kişilerin derhal bırakması mide sağlığını olumlu yönde etkileyecektir.

 Hazımsızlığa Ne İyi Gelir?

 Sürekli olarak hazımsızlık yaşayan kişiler için tedavi edici besinler bulunmaktadır. Bu besinler, tüketilen yiyeceklerin sindirim sistemine ulaşmasına yardımcı olmaktadır. Hazımsızlığa iyi gelen şeylerin başında yavaş yemek yemek ve sık çiğnemek gelmektedir. Özellikle gece yatmadan yenen yemekler kişide hazımsızlığa neden olmaktadır. Çok şekerli ve asitli içecekler midenin rahatsız hissetmesinin temel sebepleri arasındadır. Bu nedenle beslenme saatlerinin düzenli olası ve aralıklı halde yemek yenilmesi önerilmektedir. Hazımsızlığa iyi gelen besinlerden biri yeşil çaydır.

 Yeşil çay, vücuttaki toksinleri ve yağları atmaya yardımcı bitki çaylarından biridir. Aynı zamanda midenin rahatlamasını sağlayarak bağırsak sisteminin de güzel çalışmasına yardımcı olmaktadır. Zencefil çayı hazımsızlığa iyi gelen içecekler arasındadır. Maden suyu, yeşil çay, zencefil çayı, kuşburnu ve kayısı çayları, karbonatlı su hazımsızlık için tedavi edici en etkili içecekler arasında yer almaktadır. Hazımsızlığa iyi gelen çaylar arasında nane ve limon çayı da yer almaktadır. Nane ve limon çayı midenin temizlenmesine ve rahatlamasına yardımcı olmaktadır.

 Mide Hazımsızlığına İyi Gelen Besinler Nelerdir?

 Mide rahatsızlığı yaşayan kişilerin beslenme şekillerini tamamen değiştirmesi önerilmektedir. İlk olarak sağlıksız ve işlenen gıdalardan uzak durmak, mide sağlığını olumlu yönde etkilemektedir. Beyaz et tüketimine ağırlık vermek midenin rahat ve düzenli çalışmasını sağlamaktadır. Mide hazımsızlığına iyi gelen besinler arasında zencefil yer almaktadır. Hem çay hem de çiğ olarak tüketilen zencefil, hazımsızlığı anında önleyen besinlerden biridir. Aynı zamanda limon, nane, maydanoz, kabak, kuşburnu ve yoğurt da hazımsızlığa iyi gelen besinler arasındadır.

 Hazımsızlık Oluşumunu Etkileyen Faktörler Nelerdir?

 Hazımsızlık oluşumuna neden olan temel faktörler bulunmaktadır. Bunların başında hızlı yemek yemek ve sağlıksız gıdaları tüketmek, hazımsızlığa neden olmaktadır. Hareketsizlik midede hazımsızlık oluşumuna neden olan en temel faktör olarak bilinmektedir. Düzenli spor ve egzersiz yapan kişilerde hazımsızlık pek rastlanan durum değildir. Aynı zamanda çok sık alkol ve sigara tüketimi de hazımsızlık oluşumuna neden olmaktadır. Katı gıda tüketimi mide rahatsızlıklarının temel faktörleri arasındadır.

 Bu nedenle hazımsızlık problemi yaşayan kişilerin belirli bir süre sıvı ve lifli gıdalar ile beslenmesi önerilmektedir. Tüketilen yiyeceklerin hızlı yenmesi ve bu besinlerin ağır yiyecekler oluşması midenin hazmını zorlaştırmaktadır. Hızlı çiğnemek ya da çiğnemeden yutmak kişide ağırlık hissinin oluşmasına neden olan faktörler arasındadır. Gazlı ve bol şekerli içeceklerin tüketilmesi de midede şişlik oluşturmaktadır. Uyku öncesi yemek yeme durumu midenin hazmını önlemektedir.

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