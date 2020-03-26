Hba1C Glikolize Hemoglobin Nedir? Hba1C Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

Hba1c testi kan şeker seviyesi ile şeker hastalığı tespiti konusunda uzman doktor tarafından ele alınır. Hemoglobin a1c testi olarak da bilinmektedir. Hemoglobin ise kırmızı kan hücrelerinde yer alan bir çeşit proteindir. A1c testi hemoglobin üzerinden ele alınır ve buna göre belirlenmiş değer tespit edilir.



Hba1c Glikolize Hemoglobin Nedir?



Ortalama kan şekeri seviyesi ile beraber şeker hastalığını kontrol altında tutmak adına yapılan ölçme hba1c glikolize hemoglobin denmektedir. Bu bir kan testidir ve Tip 1 ile Tip 2 şeker hastalığı bulunan kişilerin düzenli olarak bunu yaptırmaları gerekmektedir. Böylece şeker hastalığı belli bir dengede tutularak kişinin sağlıklı bir yaşam sürmesine olanak verilir. Özellikle ele alınan bu test ile beraber şeker hastalarının kullandığı ilaçlarda değişiklik yapılıp yapılmayacağına dair bilgiler elde edilir.



Hba1c Kaç Olmalı?



Şeker hastalığı bulunmayan insanlar için hba1c ölçüm aralığı %3,5 ve %5,7 aradığında bulunmalıdır. Eğer hba1c ölçümü ile beraber ortaya çıkan değer %5,7 ve %6,4 aradığında çıkıyor ise gizli kan şekeri olduğu anlaşılabilmektedir. Eğer değer %6,5 üzeri çıkıyor ise o zaman Tip 2 hastalığının yaşandığının tespiti yapılır. Bu test damardan alınan kan ile beraber ölçülür ve kişinin aç ya da tok olmasının bir önemi yoktur.



Mutlaka şeker hastaları 3 ayda bir bu testi yaptırmalıdır. Buradaki temel amaç kan şekeri seviyesinin istenilen değerde olup olmadığını anlamaktır. Böylece alınması gereken yöntemler üzerinden tedavi gerçekleştirebilir. Uzmanlar ise yılda en az 2 defa bu testin her birey tarafından yapılması gerektiğini söylemektedir.



Yüksekliği ve Düşüklüğü Nedenleri



Hba1c değeri en yüksek ya da düşük olmasının pek çok farklı sebebi bulunmaktadır. Ortaya çıkan seviyeye bağlı olarak buna göre tanı üzerinden teşhis ile beraber tedavi gerçekleştirilir.



- Şeker hastalığı,

- Kortizon tedavisi,

- Kullanılan ilaçların yan etkileri,

- Genetik faktörler,

- Böbrek üstü bezi nedeniyle meydana gelen tümör,

- Kortikosteroid hormonlarının aşırı salgılanmış olması,

- Demir eksikliği,

- B12 veya folat eksikliği,

- Böbrek yetmezliği,

- Uzun bir dönem aşırı oranda alkol tüketimi,

- Akdeniz anemisi,

- Kan şekeri düşüklüğü,



Bu gibi daha pek çok farklı sebep nedeniyle hba1c değeri düşük ya da yüksek çıkabilmektedir.