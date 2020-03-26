Hdl Kolesterol Nedir? Hdl Kolesterol Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

Kolesterol insanlar da dahil olmak üzere bütün memeli canlıların hücrelerinde ve kan dolaşımında bulunan ve bütün memeli canlılar için gerekli olan yağımsı bir maddedir.



HDL Kolesterol Nedir?



HDL, lipoproteinlerin yüksek yoğunluğunu ifade etmektedir. Bu durum iyi kolesterol anlamına gelmektedir. Bunun sebebi dokulardaki fazla kolesterolleri alıp metabolize ederek vücuttan atılması için karaciğere taşır. HDL bir tıbbı terimin kısaltılmasıdır. Açılımına ise high density lipoprotein denmektedir.



LDL ise lipoptroteinlerin düşük yoğunluğu anlamına gelmektedir. Bu duruma ise kötü kolesterol denmektedir. İnsan vücudundaki atardamarlarda kolesterol birikmesine LDL seviyesi sebep olmaktadır.



HDL Kolesterol Kaç Olmalıdır?



Normal insanlarda HDL kolesterol değerleri erkeklerde ve kadınlarda farklılık göstermektedir. Erkeklerde 40 mg/dl altı HDL kolesterol değerinin düşük olduğu anlamına gelmektedir. 40 mg/dl ile 60 mg/dl arası HDL kolesterol değeri ise iyi anlamına gelmektedir. 60 mg/dl ve üstü HDL kolesterol değeri ise daha iyi anlamına gelmektedir.



Kadınlarda HDL kolesterol değerleri ise 50 mg/dl altı HDL kolesterol değeri düşük anlamına gelmektedir. 50 mg/dl ile 60 mg/dl arası HDL kolesterol değeri iyi anlamına gelmektedir. 60 mg/dl ve üstü HDL kolesterol değeri ise çok iyi anlamına gelmektedir.



Yüksekliği ve Düşüklüğü Nedenleri



HDL düşüklüğü olan kişiler kalp ve damar hastalıkları riski bulunmaktadır. Vücutta yeteri kadar HDL bulunamaz ise kandan kolesterol temizlenemez ve böylece damarlarda sertleşmeye ve plak oluşumuna neden olur. HDL kolesterol düşüklüğü nedenleri aşağıda belirtilmiştir.



- Beslenmede düzensizlik

- Fazla kilo alınması

- Diyabet hastalığının tedavi edilmemiş olması

- Fiziksel aktivite yapmamak

- Genetik etkenler

- Kullanılan bazı ilaçların yan etkileri



HDL yüksekliği ise kişilerin endişelenmelerini gerektirecek bir durum değildir. Bu durum insan sağlığı için iyi bir durumdur. HDL seviyesinin yüksek olması kişilerde kalp sağlığının çok iyi olduğu anlamına gelir. HDL seviyesinin çok yüksek çıkması ise damar içi duvarların daralması söz konusudur. Fakat bunun nedeni hakkında çalışmalar bulunamamıştır.



HDL Düşüklüğünde Yapılması Gerekenler



- Haftanın belirli günlerinde 30 dakika ile 60 dakika arasında egzersiz yapılmalıdır.

- Tütün kullanımı kolesterol seviyesini düşürür. Bu sebeple sigara kullanımı bırakılmalıdır.

- Kolesterol seviyesinin iyi duruma gelmesi için kilonun kontrollü olması gerekir. Ayrıca HDL seviyesine etkisi dışında fazla kilolu olmak başta kalp olmak üzere birçok hastalığı da beraberinde getirir.