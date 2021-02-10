Hediye Kutusu Yapımı Ve Malzemeleri: Kağıttan Ve Mukavvadan Kutu Yapımı

Hediye kutuları çok farklı renklerde, desenlerde ve dokularda olabilirler. Hediye kutuları insanların kendini çok özel hissetmesini sağlar.



Kağıttan Hediye Kutusu Malzemeleri

Kağıt

Kurdele

Makas

Kağıttan Hediye Kutusu Yapımı



En fazla tercih edilen hediye kutularından biri kağıttan yapılanlardır. Kağıttan hediye kutusu yapımı:



1- Kırtasiyelerden aldığınız kağıtların ölçüsü 8.5cm * 11cm şeklindedir. Bu kağıdı kare formuna getirmek için alt köşeden tutarak içe doğru üçgen şeklinde katlayın. Alt köşede artan parçayı makas kullanarak kesin.

2- Elinizde kalan kare formda kağıdı köşelerden ikiye katlayarak üçgen formuna getirin.

3- Kağıdı açın ve dikdörtgen şeklinde katlayın.

4- Açılmış üçgeni dikdörtgen şeklinde katlıyoruz

5- Dördüncü çizgiyi orta çizgiye doğru katlayın. Bu işlemi çeyrek kıvrımlar oluşturacak şekilde katlayın.

6- Her katlama kağıt üzerinde çizgi oluşmasını sağlayacaktır. İşlemi diğer yönde tekrarlayın. Toplam 16 kare oluşturana kadar işleme devam edin.

7- Bütün köşeleri karenin ortasına doğru katlayın.

8- Kıvrımları tamamlayın ve iki karşıt üçgeni dışa doğru çekin. Altta ve üstte kalan üçgenleri de ortaya doğru katlayın.

9- Katladığınız iki üçgeni tekrar açın ve diğer iki üçgeni dışarı çekin. Alt ve üst üçgenleri tekrar ortaya katlayın.

10- Kutuyu oluşturmak için uzun tarafları yukarı çekin. Köşelerdeki kıvrımları içeri katlayın ve köşeleri oluşturun.

11- Kutunuzun üzerine fiyonk, ip ve kurdele ekleyerek işlemi tamamlayabilirsiniz.



Mukavvadan Hediye Kutusu Malzemeleri

Mukavva

Yapıştırıcı

Falçata

Makas

Kurdele

Cilt kağıdı

Mukavvadan Hediye Kutusu Yapımı



Mukavva hem ucuz hem de kalıplı bir malzeme olduğu için en mükemmel hediye kutularını yapmak için kullanılan bir malzemedir. Mukavvadan hediye kutusu yapımı aşağıdaki gibidir:



1- Mukavvadan kutu yapmak için öncelikle kutunun açık halini şema olarak mukavva üzerine çizmeniz gerekiyor. Bunu internetten bulduğunuz şemaları kullanarak yapabilirsiniz.

2- Mukavvanızı şema etrafından kesin ve arada kalan çizgilere katlama yönüne göre falçata yardımıyla kesik atın ancak tamamen kesmeyin.

3- Daha sonra içte kalan çizgileri katlamaya başlayın.

4- İstediğiniz cildi yapıştırıcı yardımıyla kutunuzun etrafına yapıştırın ve üzerine kurdele ya da renkli ipler ekleyin.