Heimlich Manevrası Nedir, Hangi Durumlarda Uygulanır? Heimlich Nereye Yapılır?

Bu ilk yardım uygulamasının hem doğru hem de hızlı bir şekilde tatbik edilmesi kritik bir öneme sahiptir. Zamanında müdahale edilmezse soluk borusu tıkanan hasta kısa bir sürede bilincini kaybedebilir. Kısmı tıkanmalarda ise hastanın konuşması önlenmeli ve vakit kaybetmeden Heimlich manevrası uygulanmalıdır.

Heimlich Manevrası Nedir?

Heimlich manevrası, 1974 yılından bu yana dünya genelinde uygulanan temel ilk yardım tekniğidir. Bu uygulama adını doktor Henry Yehudah Heimlich'ten almıştır. Amerikalı doktor, bu manevra ile birlikte başta Dr. Atar ödülü olmak üzere birçok ödüle layık görüldü.

Birçok kişinin hayatını kurtaran Heimlich manevrası yaklaşık 50 yıldır uygulanıyor. Başta sağlık çalışanları ve polisler olmak üzere birçok kişiye ilk yardım eğitimleri kapsamında öğretilen manevra, sadece yetişkinlere değil çocuklara ve bebeklere de uygulanabiliyor.

Heimlich Hangi Durumlarda Uygulanır?

Soluk borusuna yemek kaçmasının en büyük nedeni hızlı yeme alışkanlığıdır. Yemek yerken konuşmak da aynı şeye neden olabilir. Heimlich manevrası, soluk borusuna kaçan yemeği ya da yabancı cismi çıkarmak için uygulanır.

Öncelikli olarak eller yumruk şeklinde sıkılmalı ve müdahalede bulunulacak kişinin arkasına geçilmeli. Daha sonra, boğazındaki cismin daha rahat çıkması için kişinin hafifçe öne eğilmesi sağlanır. Yumruk şeklinde sıkılmış eller ile üst karın bölgesine basınç uygulanır. Yaklaşık 8 - 9 kez uygulanan basınçtan sonra yemek borusundaki cisim dışarı çıkar.