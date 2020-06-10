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10.06.2020 - 01:08 |

Hematit Taşı Nedir, Nasıl Oluşur? Hematit Taşının Özellikleri, Anlamı Ve Faydaları Nelerdir?

Diğer ismiyle kan taşı olarak bilinen hematit taşı, içeriğinde bulunan yoğun metal ile bilinen değerli taşlar arasında yer almaktadır. Sağladığı birçok faydaların yanı sıra değişik süs eşyaları üzerinden de kullanılır. Peki, hematit taşı nedir, nasıl oluşur? Hematit taşının özellikleri, anlamı ve faydaları nelerdir? İşte bu taş hakkında bilinmesi gerekenler.

Hematit Taşı Nedir, Nasıl Oluşur? Hematit Taşının Özellikleri, Anlamı Ve Faydaları Nelerdir?
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Eski çağlardan beri kullanılan bir taş olarak hematit taşı öne çıkıyor. Aynı zamanda tılsımı olduğuna inanılan bir taştır. Manyetik enerjiyi bünyesine barındıran ve yeryüzünün farklı noktalarında yaygın bulunan taşlardan biridir. Günümüzde anlamı ve faydası ile beraber değişik takı veya süs eşyaları üzerinden çok sık değerlendirilir.

Hematit Taşı Nedir, Nasıl Oluşur?

Daha çok demir kaynaklarında yer alan ve bu doğrultuda mekanik özelliklere sahip taş hematit taşı olarak bilinmektedir. Milyonlarca yıl içerisinde demir ile beraber manyetik enerji bünyesinde barındırarak oluşumu gerçekleşmiş taşlar arasında yer alır. Kayaçların arasında meydana gelen oluşumu ile beraber, değişik renkler üzerinde kullanılan en değerli taşlardan biridir. Özellikle çelik üretiminde kullanılan tek taş olması ile beraber bir adım öne çıkıyor.

Görünüş açısından demire çok benzediği için çoğu zaman demir ile karıştırılan bir taştır. Özellikle üzerinde işlem yapıldığı zaman cıva görünümü elde edilen bir taş olarak ortaya çıkıyor. Oluşumu gerçekleştirmiş toprak ve kayaçların etkisi ile beraber, kahverengi ve kırmızı tonlarına sahip olduğunu dile getirmek mümkün. Kendine has faydaları ile beraber ayrıca özellikleri üzerinden, günümüze çok fazla ilgi gören değerli taşlar içerisinde bulunuyor.

Hematit Taşının Özellikleri, Anlamı ve Faydaları Nelerdir?

Doğal halinde kristalize bir formda bulunan hematit taşı, oldukça hassas yapıya sahiptir. Bu Narin kristalize hali sebebiyle insan elinde dahi parçalanabilme yapısına sahiptir. O yüzden kullanılacak olan aksesuar ya da malzemeler ile süs eşyaları üzerinden, şekil alması çok dikkatli biçimde gerçekleştirilir. Magnezyum, toryum, silisyum ve alüminyum gibi elementler içerir.

Antik dönemde tılsımlı bir taş olarak değerlendirilen hematit taşı, aynı zamanda değişik toplumlarda farklı anlamlara sahiptir. Özellikle uğursuzluktan koruduğuna inanılan bir taş olarak öne çıkıyor. Günümüzde birçok modern uygarlık açısından ise şifa amaçlı değerlendirilen bir taş olduğunu söylemek mümkün.

Sağladığı faydalar ile beraber hematit taşı günümüzün en önemli değerlerinden biridir. Farklı süs eşyaları ve değişik amaçlar doğrultusunda kullanılırken, fiziksel ve ruhsal açıdan önemli getirileri bulunuyor.

- Kalp ve kan dolaşımı sistemi için yararlıdır.
- Karaciğer ve dalak ile mide sağlığına iyi gelir.
- Hasarlı doku onarımı sağlar.
- Cesaret ve özgüven getirmesinin yanı sıra, zeka ve akıl kıvraklığını öne çıkarır.
- Konsantrasyon sağlar ve dikkati toplama imkanı verir.
- Negatif enerjiyi emerek bunu pozitif enerjiye dönüştürür.
- Alyuvarları sağlıklı tutar ve eksikliğinin giderilmesi noktasında önemlidir.
- Motivasyon sağlar.
- Ameliyat ve doğum sonrası meydana gelen psikolojik sorunlara karşı ruhsal açıdan önemlidir.
- İskelet sistemini güçlendirir.
- Şişmiş göz kapaklarına iyi gelir.
- Hafızayı güçlendirir.
- Aşırı kanama yönler.
- Saç dökülmesini önler ve gür saçların çıkmasına imkan verir.
- Beden sıvıların işlevsel olmasına olanak tanır.
- Bel soğukluğu ve romatizmaya iyi gelir.
- Depresyon ve stresi azaltır.
- Lösemi, kanser ve tümör ve hastalıklar için iyi geldiği bilinir.

 

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