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28.03.2020 - 03:35 |

Hemoglobin Nedir? Hemoglobin Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

Kan testi sonuçlarında bazı değerler farklı çıkabilir. Bunlardan birisi de hemoglobin değeridir. İnsan sağlığı açısından önemli bir değer olan hemoglobin değeri mutlaka dikkate alınması gerekir. Peki, hemoglobin nedir? Hemoglobin kaç olmalıdır? Yüksekliği ve düşüklüğü nedenleri nelerdir?

Hemoglobin Nedir? Hemoglobin Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

Hemoglobin insan vücudunda solunum organlarından dokulara oksijen, dokulardan ise solunum organlarına karbondioksit ve proton taşıyan proteindir. Kan testleri sonuçlarında HGB olarak geçmektedir. 

Hemoglobin Nedir?

Kan tahlili sonuçlarında bulunan HGB değeri hemoglobin değeridir. Hemoglobin insan vücudu için çok önemlidir. Hemoglobin protein türüdür. Bu metalloprotein demir içermektedir ve kırmızı kan hücrelerinde bulunur.

Solunum organlarından dokulara oksijen iletmektedir. Aynı zamanda dokulardan da solunum organlarına karbondioksit ve proton taşımaktadır. Bu sebeple değerleri insan vücudu için çok önemlidir. Hemoglobinin yapısında 4er tane hem halka ve demir atomu bulunmaktadır. Bu halkalar çok önemlidir. Bunun sebebi halkaları oksijenin bağlandığı noktalar olmasıdır. 

Hemoglobinin vücuttaki görevi oksijen taşımasıdır. İnsan vücudunda çok önemli bir göreve sahiptir. Akciğerler, ağız, burun ve soluk borusundan oluşan solunum sisteminin hayatta kalabilmesi hemoglobin sayesindedir. Oksijenin vücuda girmesi ve oksijenin organlara taşınması yine hemoglobin sayesindedir. Bunun dışında karbondioksitte hemoglobin sayesinde dışarı atılmaktadır. Karbondioksiti solunum organına geri taşır. Bu görevi de hemoglobin üstlenmiştir. 

Hemoglobin Kaç Olmalıdır?

Hemoglobin değeri cinsiyete göre farklılık gösterir. Sağlıklı insanlarda 100 ml kanda 12 ile 16 fram hemoglobin bulunmalıdır. Erkeklerde 1 desilitre kan içerisinde 13,5 ile 17,5 gram aralığında hemoglobin miktarı bulunmalıdır. Kadınlarda ise 1 desilitre kan içerisinde 12 ile 15,5 gram aralığında hemoglobin bulunmalıdır. Bu değerler ideal hemoglobin değerleridir. Çocuklarda ise yaş ve aya göre hemoglobin değerleri farklılık göstermektedir.

- Yeni doğan bebeklerde hemoglobin kan değeri 13,5 ile 24 GM/DL aralığında olmalıdır. 

- Bebeklerin 1. aylarında hemoglobin değeri 10 ile 20 GM/DL aralığında olmalıdır. 

- Bebeklerin 1. ve 2. ay aralığında hemoglobin değeri 10 ile 18 GM/DL aralığında olmalıdır. 

- Bebeklerin 2. ve 6. ay aralığında hemoglobin değeri 9.5 ile 14 GM/DL aralığında olmalıdır. 

- Bebeklerin 0.5 ile 2 yıl aralığında hemoglobin değeri 10.5 ile 13.5 GM/DL aralığında olmalıdır. 

- 2 ile 6 yaş aralığında hemoglobin değeri 11.5 - 13.5 GM/DL aralığında olmalıdır.

- 6 ile 12 yaş aralığında hemoglobin değeri 11.5 - 15.5 GM/DL aralığında olmalıdır.

- 12 ile 18 yaş aralığında hemoglobin değeri 13 ile 16 GM/DL aralığında olmalıdır.

Yüksekliği ve Düşüklüğü Nedenleri

HGB değerinin düşük olmasının pek çok nedeni olabilmektedir. En büyük sebebi kan kaybıdır. Bunlar dışında kemik iliği rahatsızlıkları. demir eksikliği, talasemi adlı genetik bozukluklar, dehidrasyon, B12 vitamini eksikliği nedenler arasında sayılmaktadır.

HGB değerinin yüksek olmasının nedenleri arasında ise sigara içmek, kalp yetmezliği, KOAH, akciğer hastalıkları, karaciğer kanseri, böbrek kanseri, kemik iliği ile ilgili hastalıklar ve amfizem olarak görülmektedir. 

 
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