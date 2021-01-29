Hemogram nedir, testi nasıl yapılır? Hemogram tahlili sonuçları ne zaman çıkar?

Kan testini takiben kanın farklı bileşenlerini (kırmızı kan hücreleri, beyaz kan hücreleri, trombositler) sayılarının yeterli veya fazla olup olmadığını belirlemek için saymayı ve sınıflandırmayı amaçlayan inceleme. Ayrıca CBC veya NF olarak kısaltılan kan sayımından da bahsediyoruz.



Hemogram Nedir?



Doktorların en çok talep ettiği bu test, farklı kan hücrelerini ölçmek için kullanılır. Tedaviyi izlemek veya hastalığın nedenini bulmak için rutin bir kan testi, hamilelik veya kronik hastalık izlemenin bir parçası olarak reçete edilebilir.



Birçok durumda, özellikle bir hastanın genel sağlık durumunu değerlendirmek için endikedir. Bu test aynı zamanda anemi ve enfeksiyonlar gibi çeşitli bozuklukları da arar, beslenme durumunu ve toksik maddelere maruziyeti inceler.



Kan sayımı, özellikle bir kan hastalığını düşündüren semptomlar (solukluk, çarpıntı, morluklar, yorgunluk, inatçı ateş, kemik ağrısı vb.) durumunda rutin bir laboratuvar incelemesidir.



Hemogram Testi Nasıl Yapılır?



Kan sayımı, tıbbi bir reçeteye konu olmalıdır. İnceleme genellikle bir şehir analiz laboratuvarında yapılır. Ayrıca, örneğin ameliyat öncesi değerlendirmenin bir parçası olarak hastanede de yapılabilir.

Kan örneği kan testi ile alınır. Yaklaşık 5 mililitre venöz kan böylece dirseğin kıvrımına delinir ve bir pıhtılaşma önleyici içeren steril bir tüpte saklanır. Zorunlu değilse, bu kan testi için oruç tutmak yine de önerilir. Sonuçlar 24 saat içerisinde hastaya iletilir.



Elde edilen sonuçlara bağlı olarak, doktor teşhisini düzeltmek için başka tetkikler önerebilir. Aslında, kan sayımı, teşhis amaçlı değil, keşif amaçlı bir muayene oluşturur.



Başlıca riskler elde edilen sonuçlara hesaplarından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle, bazı değerler aslında bir patolojinin varlığını ortaya çıkarabilir. Bu nedenle, kırmızı kan hücrelerinin sayısındaki anormal düşüş, kökenini (merkezi veya periferik) bilmek için kontrol edilmesi gereken anemi teşhisine yol açabilir.



Hemogram Tahlili Sonuçları Ne Zaman Çıkar?



Tahlil sonuçları genellikle birkaç saat içerisinde çıkar. Bir kan testi 2 kısma ayrılır; tam kan sayımı (veya kan sayımı) ve kan biyokimyası olarak. Biyokimya, şeker seviyesi veya çeşitli enzimler gibi parametrelerle ilgilenir; Tam kan sayımı ise kan hücrelerine odaklanır. Bu hücreleri bilmek, kan sayımının sonuçlarını daha iyi anlamanızı sağlar.



Kemik iliğinde (kemiklerin içindeki madde) kan hücreleri yapılır. Kırmızı ve beyaz olmak üzere 2 soyu vardır. Hastanın bakış açısından bu basit bir kan testi olacaktır. Kan kimyası kan sayımı ile birleştirilmedikçe oruç tutmak gerekli değildir. Alınması gereken tek önlem, hematom oluşumunu önlemek için delinme bölgesini birkaç dakika iyice sıkıştırmaktır.



Kan, kan hücrelerine zarar vermeyen özel bir antikoagülan içeren bir tüpte alınacak ve saklanacaktır.

Kan sayımı teriminin önerdiği gibi, inceleme daha sonra farklı kan hücresi kategorilerinin sayımından oluşur. Bu sayım şu anda cihazlar tarafından otomatik olarak yapılmaktadır. Bu makineler ayrıca kırmızı kan hücrelerindeki hemoglobin seviyesini ölçebilir ve hatta kan hücrelerindeki bazı morfolojik anormallikleri tespit edebilir.



Hemogram Sonuçları Nasıl Yorumlanır?



Elde edilen sonuçlar, bir laboratuvardan diğerine biraz değişiklik gösterebilen standartlar veya referans değerlerle karşılaştırılır. Bu nedenle, takip durumunda tüm incelemelerin aynı laboratuvarda yapılması tavsiye edilir.



Tam kan sayımı, çocuğunuzun kanındaki kan hücrelerinin miktarını sayar. Özellikle kırmızı kan hücrelerini, beyaz kan hücrelerini ve trombositleri inceliyoruz. Doktorların lösemiyi teşhis etmek için kullandıkları ilk testlerden biridir. Teşhis edildiğinde çocuğunuzun lösemi hücre sayısını bilmek, doktorunuzun tedaviyi planlamasına yardımcı olabilir.



Lösemi belirtileri bu test ile tespit edilir, ancak lösemi teşhisi olmadan yapılabilir. Bazı durumlarda, tanıyı doğrulamak için akış sitometrisi adı verilen özel bir test kullanılabilir.