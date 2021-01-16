Hemoroid Kremi Nedir? Basur Kaşıntısını Azaltacak Kremin Özellikleri Nelerdir?

Hemoroid rahatsızlığı basur ya da mayasıl ismi ile de bilinen bir rahatsızlıktır. Bu rahatsızllık makat çevresinde görülmektedir. Burada varise benzeyen genişlemiş damar yumruları şeklinde oluşumlar bulunmaktadır. Özellikle yetişkin bireylerin azımsanmayacak kısmında bu rahatsızlık görülmektedir.



Hemoroid Kremi Nedir?



Hemoroid problemlerinin en başında kaşınma sorunları vardır. Bu durum kişilerin yaşam kalitesini ciddi bir biçimde düşürür. Bu sebeple tedavi edilmesi oldukça önemlidir. Hemoroid özellikle işlerini sürekli olarak oturarak yapan kişiler de daha sık görülmektedir. Bu sebeple masa başı bir işiniz varsa uzun süreli oturmak yerine belirli aralıklarla ayağa kalkarak dinlenmeniz daha doğru olacaktır.



Hemoroid rahatsızlığı makatta bulunan toplar damarın şişmesi ve bir parçasının dışarıya doğru sarkması sonucunda meydana gelir. Bu rahatsızlık ileriki dönemlerde kişilerde anüs kanamalarına neden olabilmektedir.



Bu rahatsızlık ilk oluşmaya başladığı zaman çoğu insan tarafından farkına varılmaz. Hemoroid zamanla ilerler ve kaşıntı, ağrı, dışkılamada problemler şeklinde kendini gösterir. Hemoroid rahatsızlığının çok ilerlemesi durumunda kişilerin ameliyat olması gerekebilmektedir.



Hemoroidin çok ilerlemediği durumlarda çeşitli kortizonlu kremler ile hastalığın kontrol altına alınması sağlanabilir. Düzenli olarak kullanılan bu pomatlar kaşıntı, ağrı gibi problemlerin ortadan kalkmasına neden olacaktır. Ancak hemoroid oluşumunun engellenmesi için kişilerin yaşam düzenlerine dikkat etmeleri oldukça önemlidir.



Basur Kaşıntısını Azaltacak Kremin Özellikleri Nelerdir?



Basur için kullanılan pomatlar buradaki ağrı, kaşınma ve rahatsızlık hissinin ortadan kalkması için kullanılmaktadır. Bu özelliklerinin yanında vasküler tonun düzelmesine de yardımcı olmaktadır. Buradaki ağrı etmenlerini azaltarak ağrının ortadan kalkmasına olanak sağlamaktadır.



Aslında basur kreminin özelliği uygulandığı bölgeye lokal anestezi uygulamasıdır. Bu bölge uyuşturularak ağrı ve kaşınma hissi ortadan kaldırılır. Basur kremi içerisinde oldukça faydalı maddeler bulunmaktadır. Bunun yanında mikropları öldürme etkisi ile de bilinmektedir. İçeriğindeki cildi ferahlatan bileşenler kaşıntının yok olmasını sağlar.



Anal bölgeye uygulandığı zaman buranın uyuşmasını sağlar. Böylelikle kişiler ağrı hissetmez. Bunun yanında makattaki çatlama problemlerini de önlediği bilinmektedir. Hemoroid problemleri aslıda çok ağrı oluşmasına neden olmaz. Ancak makattan dışarı doğru meme oluşması durumunda ağrılar hissedilebilmektedir.



Hemoroid kremi hastalığın özellikle ilk evrelerinde oldukça işe yaramaktadır. Günümüzde doktorlar tarafından da tedavi yöntemi olarak sıklıkla kullanılmaktadır. Bu kremin makat bölgesindeki basurdan kaynaklı şişlik problemlerini de geçirdiği bilinmektedir.



Basur Belirtileri Nasıl Anlaşılır?



Basur oluşumundan sonra kişilerde bazı belirtiler ortaya çıkabilir. Bu belirtiler şu şekildedir;

Kişi dışkılama esnasında yanma ve ağrı gibi şikayetler hissedebilir.

Hastalığın ileriki dönemlerinde rektal kanama problemleri ortaya çıkabilir.

Kişilerde dışkılamada çeşitli düzensizlikler meydana gelir.

Makat bölgesinde genelde nohut kadar sert bir meme oluşumu gözlemlenebilir.

Makatta şiddetli bir kaşınma durumu söz konusudur.

Hemoroid Nasıl Anlaşılır?



Makatta meydana gelen ağrı ve kanama gibi şikayetlerin başka bir sebebi de olabilir. Bu sebeple kişilere hemoroid teşhisi konabilmesi için mutlaka doktor kontrolüne gitmeleri gerekmektedir. Hemoroid rahatsızlığının anlaşılabilmesi için öncelikle doktor tarafından anal muayene yapılması gerekmektedir.



Eğer kişilerde kanama problemleri varsa anal muayene dışında restoskopi yapılması da oldukça önemlidir. Eğer kişiler 40 yaş üstü ise o zaman doktor kolonoskopi yapılmasını ve bağırsaklarda herhangi bir tümör oluşumunun olup olmadığını araştırmak isteyecektir. Bu işlemlerden sonra eğer kişiye hemoroid tanısı konursa hastalığın şiddetine göre tedaviye başlanır.