Hepatit Belirtileri Nelerdir? Hepatit Türleri, Hangi Hepatit Hangi Belirtiyle Belli Olur?

Hepatit, karaciğerde oluşan iltihaplar olarak biliniyor.

Hepatit Belirtileri Nelerdir?

Hepatit hastalığı çok riskli bir hastalıktır. Tıp dünyasında çok önem verilen ve ciddi görülen bir sağlık sorunudur. Oldukça tehlikeli olan hepatit hastalığının bazı belirtileri bulunuyor. Bu belirtiler takip edilerek, hepatit olunup olunmadığı kolayca anlaşılabilir. Fakat her zaman kesin tanı işlemleri için gerekli testlerin yaptırılması büyük önem taşıyor. Erken teşhis için belirtilerin bilinmesi ve takip edilmesi çok önemlidir. Hastalığın kısa süre içinde tedavi altına alınması gerekir.

Hepatit hastalığının belirtileri arasında çok ciddi etkiler bulunuyor. Belirtilerin iyi bir şekilde takip edilmesi ve belirtilere göre sağlık kuruluşlarına gidilmesi çok önemlidir. Riski hastalık gruplarında yer alan bir sağlık sorunudur. Bu hastalık karaciğerlerde oluşan iltihap nedeniyle ortaya çıkar. Karaciğerler bu hastalıkta başrol oyuncusu olarak yer alıyor. Karaciğerlerin iltihaplanması sonucunda hepatit hastalığı meydana geliyor. Hepatit hastalığının belirtilerini şu şekilde sıralayabiliriz;

Halsizlik

İştah kaybı

Kilo kaybı

Bacaklarda ödem oluşması

İshal

Açık renkte dışkı

Kanama ve morarmalar

Kusma ve kanlı kusma

Baş ağrıları

Hepatit Türleri, Hangi Hepatit Belirtiyle Belli Olur?

Hepatit hastalığı genellikle virüslerden dolayı ortaya çıkar. Eğer virüslerden kaynaklı bir durum değilse, alkol kullanımından ve ilaçlardan dolayı ortaya çıkması mümkündür. Hepatit yüksek oranla virüslerden dolayı meydana gelir. Virüsler karaciğere ulaşarak iltihaplanmaya neden olur ve bu durum hepatiti oluşturur. Hepatit tedavisinde kullanılan birçok yöntem bulunuyor.

Tedavi sürecinin başlatılması için, erken teşhis yapılması önemlidir. Yapılacak olan tetkiklerle hepatit tanısı konularak, çeşidi saptanabilir ve tedavi sürecine hızlı bir şekilde başlanabilir.

Hepatit hastalığının bazı türleri bulunuyor. Bu türler içerisindeki belirtiler değişiklik gösterebiliyor. Her türün farklı bir belirtisi olabiliyor. Hepatit türleri ve belirtileri şu şekildedir;