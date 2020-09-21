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21.09.2020 - 09:55 |

Herkese hikayesini veren “Hikayedeki Seni Bul” raflarda

Milliyet ailemizin yazarlarından Betül Yergök’ün bilim kurgu, fantastik ve mistik hikâyeler ile meditasyonlar içeren “Hikayedeki Seni Bul” kitabı Müptela Yayınevi etiketiyle raflarda yerini aldı. O, her okura hitap eden konsept bir baş ucu kitabı. Okura “Seni, beni, bizi bulmaya var mısın?” diyor.

Herkese hikayesini veren “Hikayedeki Seni Bul” raflarda
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Betül Yergök’ün kaleme aldığı “Hikâyedeki Seni Bul” kitabında bilim kurgu, fantastik ve mistik hikâyeler bulunuyor. Hikâyelerin sonunda ise başlıklar halinde «Neyi bilmen gerekiyor?», «Kendine sor», «Meditasyon» kısımlarıyla interaktif çözümleme ve çalışmalar veriliyor. Her hikayenin önüne yerleştirilen iç kapaklarda ise özel birer simge ve motto okura armağan ediliyor.

10.000 adet basımla çıkan kitabın ilk imzalı satışında, her bir kitabın sahibinin enerjisini okuyan Betül Yergök, özel bir mesaj ve motto yazarak kitaplarını imzaladı. Pandemi sonrasında da yine enerji okuma ve durugörü etkinlikleriyle imza günleri yapılacağı bilgisi şimdiden duyuruldu.

Bilim Kurgu ve fantastik kitapseverlerin de keyifle okuyacağı birbirinden ilginç kurgulanmış hikâyelerin yer aldığı bu kitap aynı zamanda okuyanları düşünmeye sevk eden, kendine sorular sormaya yönlendiren bölümler içeriyor. Meditasyon yapmayı sevenlerin de her hikâye sonunda yer alan mini meditasyonları uygulayabilmesi de cabası. İsterseniz soluksuzca başından sonuna kadar merakla okuyabileceğiniz bu kitap ayrıca dilediğiniz soruyu sorarak sayfa seçebilmenize ve sorularınıza cevap bulmanıza yönelik hazırlanmış olduğundan yazar kitabıyla size her konuda satırlarıyla yaşam koçluğu yapmayı vadediyor.

“Nasıl kitap seversiniz?” sorusuna her kim ne cevap veriyorsa o cevaplar bu konsept kitapta toplanmış durumda. Herkes bu kitabı kendi sevdiği açıdan okuyacak ve her okuyan içindeki hikâyelerden keyif alacak, kurgusuyla şaşırıp karakterleriyle kaçınılmaz bir bütünleşme yaşayacak.

Betül Yergök bilim kurgu dizileri izlerken bölüm yazma hayali kurduğunu, yıllar sonra kendini bu kitabı yazarken bulduğunu ve bu yüzden herkese hayallerini unutmaması gerektiğini söyleyerek “Yazdığım hikâyelere en önce ben çok şaşırdım, inanılmazlardı. Her hikâye hayatın içinden ve kendiliğinden geldi. İçten geldiği için bütün karakterler can buldu okurken. Kitap yorumcuları, karakterleri tüm kusurlarıyla gerçekçi bir biçimde yarattığımı ve doğal bir akış kurguladığım için etkileyici bir kitap olduğunu söylediler. Açıkçası benim için de öyle, ben hikâyelerdeki Şimal, Halut, Elanor, Aneli, Lada, Henna ve isimli isimsiz bütün karakterleri ve olayların devamını hâlâ merak ediyorum, hepsi zihnimde yaşıyorlar ve hepsinde hâlâ kendimi buluyorum. En çok da okuyan herkesin kendisini hangi karakterle ya da hangi hikâyeyle bütünleştireceği beni meraklandırıyor. Bu yüzden bu kitap yazdığım kitapların içinde okurlarımla buluşacak ilk kitap oldu benim için. Çünkü herkesin önce kendini bulabileceği, sorgulayabileceği ve hatta minik meditasyonlarla farkındalıklar yaratabileceği; bunları sevmese bile sadece bilim kurgu ve fantastik hikâyeleri severek okuyacağı, okurken her koşulda aydınlanma yaşayacağı, benim gibi karakterleri merak edip aynılaşacağı bir kitap yaratmış olmak muhteşem bir duygu. Kitabın özel bir enerjisi var, çıkmasına vesile olan dizilerin etkisi midir bilinmez ama daha çıkmadan dizi teklifleri aldı, dijital bir dizi olarak yakın zamanda göreceğimizden de eminim” dedi.

Betül Yergök’ün “Hikayedeki Seni Bul” kitabı tüm kitapçılarda ve dijital platformlarda satışa sunuldu.

 

Eser Adı: Hikayedeki Seni Bul

Yazar Adı: Betül Yergök

Yayınevi : Müptela Yayınevi

Yayın Yönetmeni: Ayşen Bozkuş

Basım Tarihi: Eylül 2020, 1. Basım

Sayfa Sayısı: 296

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