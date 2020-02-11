Heyecanını kaybeden ilişkilerde aşk ve seksi nasıl yeniden canlandırabiliriz?

Aylar ve yıllar geçtikçe her ilişki aradaki sevgi veya uyuma rağmen monotonlaşabilir. Hatta zaman zaman heyecanınızı kaybettiğinizi, aşkın azaldığını, seksin eskisi kadar iyi olmadığını hissedebilirsiniz.

Siz de heyecanını kaybeden ilişkinizde aşkı ve seksi yeniden canlandırmanın yollarını arıyorsanız, bunun püf noktalarını Yazar, Konuşmacı, Eğitmen Gülen Gündüz Yılmaz PembeNar TV izleyicilerine verdi.

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