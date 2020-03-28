Hgb Nedir? Hgb Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

Vücudun sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi için hemoglobin değeri oldukça önemli bir etkendir. Kan ölçümleri ile gözlenmekte olan hemoglobin değerlerinin eksikliği ya da yüksekliği bazı problemleri işaret ediyor olabilir.



Hemoglobin (HGB) Nedir?



Hemoglobin yani HGB, kan içerisinde demir molekülü bulunan kırmızı kan hücrelerinin yapısında bulunan olan kompleks bir protein yapıdır. Her bir hemoglobin, vücut genelinde kırmızı kan hücrelerine yapışarak toplamda dört tane oksijen molekülü taşıyabilmektedir. Vücutta bulunan her hücrenin kendisini korumak ve tamir etmek için oksijen molekülüne ihtiyacı vardır.



Hemoglobin proteini aynı zamanda kırmızı kan hücrelerinin yapısını disk haline getirmesini sağlayarak, korunmalarına yardımcı olur ve bu durum kırmızı kan hücrelerinin kan damarları içerisinde kolay bir şekilde hareket etmelerini sağlamaktadır.



Hgb Kaç Olmalı?



- Erkeklerde hemoglobin değeri normal aralığı 1 desilitre için 13,5 ile 17,5 gramdır.

- Kadınlarda hemoglobin değeri normal aralığı 1 desilitre için 12,0 ile 15,5 gramdır.

- Çocuklarda hemoglobin değeri aralığı yaşa ve cinsiyete göre değişkenlik göstermektedir.



HGB Düşüklüğü



Kan ölçümlerinde HGB değerinin normal değerlerin altında olması durumudur. Düşük olan hemoglobin değeri genel olarak kişinin anemi yani kansızlık ile ilgili bir sorunu olduğunu göstermektedir. Gözlemlenen bir kaç anemi türü vardır. Bunlar:



- Demir Eksikliği Anemisi

- Gebelikten Dolayı Anemi

- Vitamin Eksikliğinden Dolayı Anemi

- Aplastik Anemi

- Hemolitik Anemi

- Orak Hücreli Anemi



HGB Yüksekliği



Kan ölçümlerinde kanda bulunan hemoglobin değerinin normalden yüksek seviyede görülmesidir. Yüksek seviyede hemoglobin görülmesi oldukça nadir gözlemlenen, polisitemi rahatsızlığının belirtisi olabilir. Polisitemi bir kan hastalığıdır.



HGB yüksekliği, vücudun çok fazla derecede alyuvar yapmasına, ayrıca kanın normalden çok daha kalın olmasına neden olmaktadır. Bu durum pıhtı oluşumuna, felçlere ve kalp krizlerine yol açabilmektedir. Hemoglobin seviyesinin yüksek olması tedavi edilmezse, ömür boyu sürebilecek ve aynı zamanda ölümcül bir risk taşıyan oldukça ciddi bir durumdur.



Hemoglobin Yüksekliği Nedenleri



- Akciğer hastalıkları

- Ateş

- Aşırı kusma

- Yüksek rakımda yaşama

- Dehidrasyon

- Düzenli sigara ve tütün tüketimi

- Aşırı yapılan fiziksel egzersizler