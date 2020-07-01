Hiçbir koruyuculuğu yok! Cildinize...

Mevsim normallerin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarıyla beraber güneş ışınlarını en fazla çeken renk olarak bilinen siyah renkteki bez maskeler, birçok kişi tarafından tercih ediliyor.

Uzmanlar pandemi sürecinde maske kullanımının önemli olduğunu, yaz mevsiminde maske kullanımının zorlaştığına dikkat çekiyor.



Siyah renkli kumaşlar güneş ışığını çok fazla emerler ve gereğinden fazla ısıyı kendi bünyelerinde toplarlar bu da maske altındaki derinin daha fazla ısınmasına ve tahriş olmasına yol açabilir. Maskenin üretildiği kumaşta burada çok önemlidir.



Maske üretilen kumaş çok sağlıklı bir kumaş değilse; artan ısı ve terlemeyle beraber, kumaşın cilde teması birçok reaksiyona yol açabilir. Kontakt dermatit egzama dediğimiz reaksiyonlar ortaya çıkabilir ya da önceden var olan bir egzama alevlenebilir.



Siyah renkli maskeler yerine bildiğimiz klasik maskeleri kullanmak çok daha mantıklıdır. En azından cerrahi maskelerin ne olduğunu biliyoruz ve ne kadar koruyucu olduğu biliniyor.



Cerrahi maskeler bile çok uzun süre kaldığında yine terletip alerjik reaksiyonlar ya da egzama tetiklemesine yol açabilir.



Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve İl Pandemi Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen "Cerrahi maskeler aslında çok da şık duran maskeler değil. Ama koruyuculuğu yüzde 95-96 olan maskeler. Anında sektör bu anlamda renkli genelde siyah olan ve tekrar kullanabilecek yıkanarak kullanılabilecek bez maskeler oluşturdu. Bu bez maskeler şık görünümlü aksesuar haline geldi. Fakat koruyucu değildir. Hiçbir koruyuculuğu yok.'' açıklamasında bulundu.



Doğru maske cerrahi maske olarak adlandırdığımız ve üst tarafında tel olan burnun kıvrımlarına uygun hale gelen maske kullanımıdır. Buradaki kullanım yüzde 96 üzerinde koruyuculuk sağlayacaktır.