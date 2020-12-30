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30.12.2020 - 09:49 |

Hindi nasıl yapılır ve pişirilir? İşte yılbaşı için hindi tarifi ve malzemeleri...

Hindi tarifi ve malzemeleri ile ilgili araştırmalar yapılmaya başlandı. Yılbaşının gelmesine sayılı günler kala yılbaşı sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alan hindinin nasıl pişirileceği ve yapılacağının detayları merak konusu. Peki hindi nasıl yapılır ve pişirilir? İşte yılbaşı için hindi tarifi ve malzemeleri...

Hindi nasıl yapılır ve pişirilir? İşte yılbaşı için hindi tarifi ve malzemeleri...
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Hindi nasıl yapılır? sorusunun cevabı gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Yılbaşına adım adım yaklaşırken yapılacak yemeklerle ilgili araştırmalar yapılmaya başlandı. Yılbaşı gelirken hindi tarifi ise araştırılan yemekler arasında yer alıyor. Peki hindi tarifi ve malzemeleri nedir?

FIRINDA HİNDİ MALZEMELERİ:

- 1 adet orta boy hindi
- 2 tane soğan
- 1 çorba kaşığı domates salçası
- 1 tatlı kaşığı toz kırmızıbiber
- 1 tatlı kaşığı pul biber
- 1 çay bardağı ayçiçeği yağı
- 1 yemek kaşığı tereyağı

FIRINDA HİNDİ NASIL HAZIRLANIR?

Sosu için ilk olarak soğanı küçük parçalar halinde doğrayın. Domates salçası, tuz, pul biber, kırmızı toz biber ve ayçiçeği yağını bir kâsede karıştırın. Hazırladığınız karışımı bir fırça yardımıyla temizlenmiş hindinin her yerine sürün ve oda ısısında yaklaşık yarım saat bekletin.
Fırın derecesini 180 dereceye ayarlayın. Hindiyi ızgaranın üzerine yerleştirip yaklaşık 3 saat kadar eti arada bir çevirerek pişirin.
Her saat başı hindi etinin üzerine tereyağı sürün. Hindi eti pişince fırından alın ve dileğiniz sebzelerle süsleyerek servis edebilirsiniz.

İÇ PİLAVLI HİNDİ MALZEMELERİ:

1 hindi
Ayçiçek Yağı
Kırmızıbiber
Biberiye
Tuz
Karabiber
Limon Suyu
Pirinç
Dolmalık Fıstık
Soğan
Kuş Üzümü
Nane
Tarçın
Yenibahar
Tavuk Suyu
Tereyağı
Brokoli
Brüksel Lahanası
Kestane

YAPILIŞI:

İlk iş olarak hindimize sürmek üzere marine sosu hazırlayın. Bunun için ayçiçek yağını, kırmızıbiberi, biberiyeyi, tuzu, karabiberi ve limon suyunu iyice birbirine karıştırın. Bu sosu hindinin üzerine sürün.. Hindiyi genişçe bir tepsiye koyun ve 150 derece ısıtılmış bir fırında 2 buçuk saat pişirin..
İç pilavı hazırlayın. Bunun için büyük bir tencere seçin ve içine 50 gr tereyağı koyun. Dolmalık fıstığı tencereye alıp altın rengi olana kadar yağda kavuralım. Soğanları ince ince doğrayalım ve fıstıklara ilave edip kavurmaya devam edelim. İyice yıkayıp süzdüğümüz pirinçleri de katalım ve biraz daha kavuralım. Kuşüzümünü, 20 gr. naneyi, karabiberi, 30 gr. tuzu, tarçını ve yenibaharı tavuk suyuyla karıştıralım. Pirinçler suyu çekince altını kapatıp demlenmeye bırakalım.
Brüksel lahanasını ve brokoliyi yıkadıktan sonra bol suda haşlayalım. Geniş bir tava seçelim. 50 gr. Tereyağını eritelim. Haşlanmış sebzeleri tavaya alalım ve soteleyelim. İçine 30 gr. tuz ve 20 gr. karabiber ekleyerek tatlandıralım. Öte yandan kestaneleri çizerek 50 gr tereyağında kızartalım. Kabuklarını soyalım.
Hindiyi ve iç pilavı, garnitürlerle servis edeli

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