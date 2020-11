Hindistan Cevizi Faydaları Nelerdir? Hindistan Cevizi Suyu Ve Sütü Neye İyi Gelir?

Tropikal iklimde yetişen, palmiye ağacında toplanan Hindistan cevizi, insan sağlığı açısından çok faydalı bir meyve türüdür. Kahverengi liflere sahip, kabukları içerisinde beyaz eti bulunan Hindistan cevizi hem kendisinin hem suyunun hem de sütünün birden fazla faydaya sahip olduğun söylemek mümkündür.



Hindistan Cevizi Faydaları Nelerdir?



Hindistan cevizi faydaları;



- Hindistan cevizi, diyet lifi açısından oldukça yüksek orana sahiptir.

- Hindistan cevizi, ağız ve diş sağlığı açısından da çok önemli bir yere sahiptir.

- Hindistan cevizi, insan vücudunun bağışıklığını güçlendirir.

- Hindistan cevizi, kansere karşı korur. Vücuttaki kanser hücreleriyle savaşır. Bilhassa meme ve kolon kanserine karşı koruyucudur. Bununla beraber vücutta hücre yenileyen özelliğiyle yaşlanma belirtilerini önler.

- Hindistan cevizi, insülini dengeler.



Hindistan Cevizi Suyu Neye İyi Gelir?



Hindistan cevizi suyunun iyi geldiği durumlar;



- Kemik, diş ve tırnak minerallerinin artmasına destek olur. Bu yüzden Hindistan cevizi suyu bilhassa, gebe ve emzikli kadınlara, büyüme çağındaki çocuklara önerilmektedir.

- Kolit, mide ülseri, kabızlık gibi problemleri yaşayan bireylere destek olur.

- Lif içeriğinin zengin olmasından ötürü, sağlık sorunlarına neden olacak tıkanmalar ve bağırsaklarda yer alan fazla dışının atılmasına yardımcıdır.

- İçermiş olduğu A vitamini sayesinde göz sağlığını korur.

- Fosfor, potasyum, folik asit, çinko, bakır ve demir gibi pek çok sayıda minerali içerir.

- Sitokin içeriğinin bulunması sayesinde önemli antioksidan kaynağı olduğu söylenebilir. Bu ise yaşlanmayı geciktirir.

- Parazitlere karşı savaşır.

- Vücuttaki fazla toksinlerin atılmasını sağlar.

- Vücuttaki sıvının seviyesi korunur.



Hindistan Cevizi Sütü Neye İyi Gelir?



Hindistan cevizinin sütünün de iyi geldiği pek çok husus vardır. Bunlar;



- Hindistan cevizi sütü; magnezyum, potasyum gibi minerallerin üretilmesine destek olur. Bu özelliğinin ise gebe kadınlar için oldukça faydalı olduğunu belirtmek gerekir.

- Vücudun suyunu korur. Bununla birlikte vücudun elastik olmasına yardımcıdır.

- Hindistan cevizi sütü, idrar yollarını temizler.

- Hindistan cevizi sütü, böbrek taşı oluşumunu önler.

- Hindistan cevizi sütü, tazeleyici özelliğiyle bilinir.

- Tansiyon problemini çözer.

- Kötü kolesterolü düşüren Hindistan cevizi sütü, iyi kolesterolü destekler.



Hindistan Cevizi Suyunun ve Sütünün Yan Etkileri



Hindistan cevizi suyunun ve sütünün yan etkilerinin bulunduğunu belirtmek doğru olacaktır. Gereğinden fazla kullanılan Hindistan cevizi suyu ve sütünün, yan etkilere neden olacağı bilinmelidir. Hindistan cevizi suyu ve sütü, bazı alerjik bünyelerde, bazı alerjik reaksiyonlara sebebiyet verebilir.



Alerjik bir bünyeye sahip olan kişiler; Hindistan cevizini, sütünü ve suyunu tüketirken çok dikkatli olmalıdır. Hindistan cevizi suyunun ve sütünün aşırı tüketilmesi ile beraber her gıdada olduğu gibi bazı zararlar vereceği göz önünde bulundurulmalıdır. Hindistan cevizinin içermiş olduğu potasyum düzeyi fazladır. Örnek olarak; insan vücudu adına gereken potasyumun fazla olması, hiperkalemi hastalığına neden olacaktır. Bundan ötürü tüketimini dengeli tutmak gerekir.



Hindistan Cevizi Nasıl Tüketilir ve Nasıl Kullanılır?



Hindistan cevizi, gerekli araçlar yardımıyla kırılarak, içerisindeki faydalı et robottan geçirilip veya rendelenerek kullanılmaktadır. Rendelenmiş Hindistan cevizi sıkılarak, sağlanan beyaz sütle cilt bakım kürleri hazırlanabilir. Hindistan cevizinin her halinden faydalanmak mümkündür.