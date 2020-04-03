Hindistan cevizi suyunun cilt, saç ve vücut için faydaları nelerdir?

Hindistan cevizi suyu omega-3 yağ asitleri, C vitamini, enzimler, amino asitler ve magnezyum ve potasyum gibi minerallerle doludur. Doğal elektrolitler de içeren hindistancevizi suyu, vücudu nemli tutmanın harika bir yoludur.



Hindistan cevizi suyu, tropikal bir gölgede gibi hissetmenizi sağlayacak bir içecek olmaktan daha fazlasıdır. Aynı zamanda harika bir güzellik içeriğidir.



1. Durulanmayan saç kremi

Hindistan cevizi suyu kuru, kaşıntılı veya pul pul bir kafa derisine karşı koymak için mükemmel bir yoldur. Hindistan cevizi suyu ile beraber kafa derinize masaj yapmak saç derinizi uyarmaya yardımcı olabilir. Saç diplerinizi nemlendirir ve besler.



Kendi hindistan cevizi suyu spreyinizi hemen yapabilirsiniz: İhtiyacınız olan tek şey saf hindistan cevizi suyu (saçınızı yapışkan hale getirebilecek şeker, koruyucu veya tat içermeyen) ve jojoba veya avokado yağıdır. Dört yemek kaşığı seçtiğiniz yağ ile karıştırılmış yarım bardak hindistan cevizi suyunu saç köklerinize masaj yaparak uygulayın. Bu karışımı saç derinizi sakinleştirmek için şampuanlama ve bakımdan sonra kullanın.



2. Lekeli ciltler için yüz maskesi

Sizin için hazırladığımız, kızarıklığı ve lekeleri azaltan ve genellikle cildinizi aydınlatabilecek kolay bir yüz maskesi tarifimiz var: Hindistan cevizi suyunu zerdeçalla bir macun haline getirine kadar karıştırın. Ardından, karışımı pürüzsüzleştirmek için az miktarda hindistan cevizi yağı ekleyin. Yüzünüze nazikçe uygulayın ve bırakın antioksidanlar, mineraller ve yağ asitleri sihirlerini çalıştırsın. Hafif bir yüz temizleyici ile 10 dakika beklettikten sonra durulayın.



3. Anında cilt parlatıcı ve nemlendirici etki

Cildinizi kuru ve donuktan; parlak ve esnek hale getirmek, cildinize hindistan cevizi suyu uygulamak ile mümkün. Pamuk yardımı ile hindistan cevizi suyunu cildinize bir tonik gibi uygulayın ve biraz bekleyin. Daha sonra cildinizi ılık su ile yıkayarak durulayın.