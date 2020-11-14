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14.11.2020 - 02:39 |

Hindistan Cevizi Yağı Faydaları Nelerdir? Saça, Cilde Ve Yüze Ne Faydası Vardır?

Sağlığımız adına modern tıbbın tıkandığı noktalarda devreye alternatif tıp girer. Çok eski çağlardan bu yana kulaktan kulağa gelmiş olan bilgiler, bugün hale belli hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Bu tedavi araçlarından biri de Hindistan cevizi yağıdır. Peki, Hindistan cevizi yağı nelere iyi gelmektedir ve faydaları nelerdir? İşte bu konuda hakkında tüm merak edilenler.

Hindistan Cevizi Yağı Faydaları Nelerdir? Saça, Cilde Ve Yüze Ne Faydası Vardır?
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Hindistan cevizi ülkemizde yetiştirilmemekle birlikte, özellikle Asya'da yetişir ve orada kıyılarak ya da rendelenerek dünyaya ihraç edilir. Yağının da insan sağlığına pek çok faydası vardır.

Hindistan Cevizi Yağının Faydaları

- Hindistan cevizi yağı cildi nemlendirir ve ciltte herhangi bir hasar oluşmasının önüne geçer.

- Hindistan cevizi yağı dişlere ve ağız içine uygulanabilir. Ağız kokusunu giderme ve ağız içi sağlığını koruma gibi etkileri vardır.

- Hindistan cevizi yağı saç köklerine uygulandığında, saç köklerinin daha sağlıklı bir hale gelmesine yardımcı olur.

- Hindistan cevizi yağı aynı zamanda gargara olarak kullanılabilir. Bu şekilde ağız içi enfeksiyonlarının oluşmasının önüne geçer.

- Hindistan cevizi yağı MCFA içerir. Bu sebeple de metabolizmayı hızlandırır ve kilo verme işlemini hızlandırır.

- Hindistan cevizi yağı makyaj temizleyici olarak kullanılabilir. En etkili makyaj izlerini bile Hindistan cevizi yağı çıkarabilir. Cildinize yağı uyguladıktan sonra 15 dakika kadar beklemeniz gerekir.

- Hindistan cevizi yağ kötü kokuların oluşmasını engellediği için deodorant görevi de görmektedir.

- Hindistan cevizi yağı düzenli olarak kullanıldığında yakılan toplam kalori yaklaşık % 5 oranında artmaktadır.

- Hindistan cevizi yağı, vücuttaki fazla yağların yakılmasına yardımcı olur.

- Eğer Hindistan cevizi yağını yemeklerden hemen önce alırsanız, iştahınız kesilecek ve bu sebeple de yemeniz azalacaktır.

- Hindistan cevizi yağı vücuda masaj yapılarak uygulandığında kan dolaşımınızı düzenleyici etkisi vardır.

- Hindistan cevizi yağı masaj yaparak uygulandığında baş, bel ya da eklem ağrılarını dindirmektedir.

- Hindistan cevizi yağını vücut kolayca emdiği için, sert ciltlerin nemlenmesine yardımcı olur.

- Hindistan cevizi yağı cildin üzerine yerleştirilen bir kalkan görevi görür. Vücuda mikropların yaklaşmasını ve yerleşmesini engeller. Böylece sedef, mantar, egzama gibi cilt rahatsızlıklarının oluşmasını da engeller.

- Eğer gebelik döneminde Hindistan cevizi yağı kullanılırsa, hamilelik sonrası ortaya çıkacak olan gebelik çatlakları ortadan kalkabilir.

- Hindistan cevizi yağı kalp ve damar hastalıklarına iyi gelir.

- Hindistan cevizi yağı tiroid bezi rahatsızlıklarını giderir ve tiroid bezinin düzgün çalışmasına yardımcı olur.

- Hindistan cevizi yağı reflü başladığı an tüketilirse mideyi rahatlatır.

- Hindistan cevizi yağı karaciğerin yağlanmasının önüne geçer ve karaciğeri güçlendirir.

- Hindistan cevizi yağı sindirim problemlerinin önüne geçer ve bağırsakları rahatlatır.

- Hindistan cevizi yağı eğer karbonatla karıştırılarak diş macunu olarak kullanılırsa, hem ağız ferahlar hem de ağızdaki kötü kokular giderilmiş olur.

- Hindistan cevizi yağı gözaltlarına masaj yapılarak uygulanabilir. Bu durumda hem gözaltı torbaları küçülmeye başlar hem de torbaların oluşumu engellenmiş olur.

- Hindistan cevizi yağı tıraş sonrasında losyon gibi kullanılabilir. Vücutta tahriş olmuş bölgelerin tedavisini sağlar.

- Hindistan cevizi yağının gebelik sırasında tüketilmesi, anne sütünün artmasına yardımcı olur.

- Hindistan cevizi yağı zayıf tırnakların ve tırnakların çevresindeki derilerin güçlenmesi konusunda etkilidir.

- Hindistan cevizi yağı yaralara, sivilcelere ve sinek ısırıklarına iyi gelmektedir.

- Eğer sivrisineklerin çok olduğu bir bölgedeyseniz, vücudunuza Hindistan cevizi yağı sürdüğünüzde sivrisinekler sizden uzak duracaktır.

- Hindistan cevizi yağı aşırı kullanımında sorunlara neden olabilir, bu yüzden kararında kullanılmalıdır.

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