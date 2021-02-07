Hindistan Cevizi Yağı Maskesi Tarifi: Maske Ne İşe Yarar, Yüze Nasıl Uygulanır?



Yüzde 90 doymuş yağ içerikli olan Hindistan cevizi yağı, insan sağlığı tarafından pek çok olumlu etkiye sahiptir. Son zamanlarda en popüler besinlerin içerisinde bulunan Hindistan cevizi yağı bilhassa zayıflama, beyin sağlığını olumlu etkiler sağlama, cilt bakımı gibi pek çok alanda faydaları bulunmaktadır. Bunun yanı sıra Hindistan cevizi yağı ile birçok maske tarifi bulunmaktadır.



Hindistan Cevizi Yağı Maskesi Tarifi



Hindistan cevizi yağı; içerdiği moleküllü yapısından ötürü ciltte bulunan gözenekler açısından emildiği zaman cildin yumuşamasına destek olur. Bunun yanı sıra bal, deri hücrelerinin nemlenmesine yardımcı olan doğal nemlendirici olarak belirtilebilir. Limon ise gözeneklerin kapanmasını ve küçülmesini sağlayan doğal sıkılaştırıcıdır. 1 çorba kaşığı Hindistan cevizi yağı maskesi içerisine yarım tatlı kaşığı kadar limon suyu ve 2 tatlı kaşığı doğal bal eklemek gereklidir.



Malzemelerin hepsi ufak bir kasenin içerisinde karıştırılmalıdır. Daha sonra temiz yüze maske kalın tabaka olarak uygulanmalıdır. 10 dakika boyunca bekletilmelidir. Ardından soğuk su ile yüz durulanmalıdır. Yumuşak havluyla yüz nazik bir şekilde kurulanmalıdır.



Hindistan Cevizi Yağı Maskesi Ne İşe Yarar?



Hindistan cevizi yağı ile hazırlanan maskeler;



- Cildin beyazlamasına yardımcı olur.

- Cilt lekelerini önemli oranda giderir.

- Saç bakımında olumlu etkileri bulunur.

- Egzamaya birebirdir.

- Dudak çatlaklarına çok iyi gelmektedir.

- Sivilce izlerinin yok edilmesine destek olur.

- Hücrelerin yenilenmesine destek olarak cildin onarılmasına yardımcı olur.

- Kirpiklere çok iyi gelir.

- Göz altındaki morlukların giderilmesinde etkilidir.

- Kırışıklıkların yok olmasına yardımcı olur.



Hindistan Cevizi Yağı Maskesi Yüze Nasıl Uygulanır?



Hindistan cevizi yağı maskesi için malzemeler;



- 2 tatlı kaşığı kadar bal,

- 1 çorba kaşığı Hindistan cevizi yağı,

- Yarım çay kaşığı limon suyu.



Yukarıda yer alan malzemelerin hepsi bir kap içerisinde karıştırılmalıdır. Ardından temiz yüze, el yardımı ile oldukça kalın tabaka şeklinde sürülmelidir. 10 dakika boyunca bekletilen maske, ılık su ile durulanmalıdır. Bu maske türü yüzün hem canlılık kazanmasına hem de nemlendirilmesine yardımcı olacaktır.